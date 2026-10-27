Foc (Acords)

Va sintonitzar els horrors

Acords Acords
Quart Primera
quart primera el mon en un cafe
quart primera el mon en un cafe

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

Intro: LA♭ DOm RE♭ LA♭ DOm RE♭

LA♭Va sintonitzar els horrors
DOmque es trobaven dins el seu cerRE♭vell.
LA♭Va sentir com una veu
DOmdeia: "Cala foc a tot arRE♭reu".

LA♭

FAmI, maLA♭leint el SI♭mteu, va destrosDOmsar el seu RE♭món,
va destrosMI♭sar el seu FAmmón.
I, maLA♭leint el SI♭mteu, va destrosDOmsar el seu RE♭món,
va destrosMI♭sar el seu FAmmón.

LA♭ SI♭m DOm RE♭ MI♭ FAm

LA♭Vaig sintonitzar els horrors
DOmque es trobaven dins el meu cerRE♭vell.
LA♭Vaig sentir com una veu
DOmdeia: "Cala foc a tot arRE♭reu".

LA♭

FAmI, maLA♭leint el SI♭mteu, vaig destrosDOmsar el seu RE♭món,
vaig destrosMI♭sar el seu FAmmón.
I en LA♭un minut, SI♭mja veus, vaig desDOmtrossar el meu RE♭món,
vaig destrosMI♭sar el meu FAmmón.

FAm LA♭ SI♭m DOm RE♭ MI♭ FAm x2

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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