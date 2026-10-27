La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
Intro:
LA♭ DOm RE♭ LA♭ DOm RE♭ LA♭Va sintonitzar els horrors DOmque es trobaven dins el seu cer RE♭vell. LA♭Va sentir com una veu DOmdeia: "Cala foc a tot ar RE♭reu". LA♭ FAmI, ma LA♭leint el SI♭mteu, va destros DOmsar el seu RE♭món,
va destros
MI♭sar el seu FAmmón.
I, ma
LA♭leint el SI♭mteu, va destros DOmsar el seu RE♭món,
va destros
MI♭sar el seu FAmmón. LA♭ SI♭m DOm RE♭ MI♭ FAm LA♭Vaig sintonitzar els horrors DOmque es trobaven dins el meu cer RE♭vell. LA♭Vaig sentir com una veu DOmdeia: "Cala foc a tot ar RE♭reu". LA♭ FAmI, ma LA♭leint el SI♭mteu, vaig destros DOmsar el seu RE♭món,
vaig destros
MI♭sar el seu FAmmón.
I en
LA♭un minut, SI♭mja veus, vaig des DOmtrossar el meu RE♭món,
vaig destros
MI♭sar el meu FAmmón. FAm LA♭ SI♭m DOm RE♭ MI♭ FAm x2
va destros
I, ma
va destros
vaig destros
I en
vaig destros