Foc al cor (Acords)

Era una vegada un poble mort

Acords Acords
Bars
bars t ho dire mil vegades
bars t ho dire mil vegades
Era una veDOgada un poble SOLmort RE
de gent preocupada per no temptar la LAmsort,
on FAtot aDOnava molt a SOLpoc a poc.
Sempre que DOpassava per l'arbre SOLtort, RE
em recordava que havia de ser LAmfort.
"Molt FAfort" penDOsava cada SOLcop.

I REmentre mirades de carSOLtró
tornar un somriure de deDO
és com trencar-te el cor un cop de LAmroc.
I REmés com si s'encengués un SOLfoc al mig del bosc
al sol d'aDOgost. SOL

Però potser aquell DOdia, un dia com SOLtants, RE
quan tot m'avorria, tu eres al daLAmvant,
quan FAjo esDOtava toSOLcant a fons.
Com una temDOpesta va pasSOLsar RE
i potser la lluna va donar un cop de LAm
fa FAtemps, tant DOtemps, però és SOLcert.

I REmentre mirades de carSOLtró
tornar un somriure de deDO
és com trencar-te el cor un cop de LAmroc.
I REmés com si s'encengués un SOLfoc al mig del bosc
al sol d'aDOgost. SOL
I REmentre mirades de carSOLtró
tornar un somriure de deDO
és com trencar-te el cor un cop de LAmroc.
I REmés com si s'encengués un SOLfoc al mig del bosc
al sol d'aDOgost. SOL
I REmentre mirades de carSOLtró
tornar un somriure de deDO
és com trencar-te el cor un cop de LAmroc.
I REmés com si s'encengués un SOLfoc al mig del bosc
al sol d'aDOgost. SOL

Foc al REmcor, foc al SOLcor, foc al DOcor,
foc dins del meu LAmcor.
Foc al REmcor, foc al SOLcor, foc al DOcor,
SOLfoc dins del meu DOcor.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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