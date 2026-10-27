Era una ve
DOgada un poble SOLmort RE
de gent preocupada per no temptar la
LAmsort,
on
FAtot a DOnava molt a SOLpoc a poc.
Sempre que
DOpassava per l'arbre SOLtort, RE
em recordava que havia de ser
LAmfort.
"Molt
FAfort" pen DOsava cada SOLcop.
I
REmentre mirades de car SOLtró
tornar un somriure de de
DObò
és com trencar-te el cor un cop de
LAmroc.
I
REmés com si s'encengués un SOLfoc al mig del bosc
al sol d'a
DOgost. SOL
Però potser aquell
DOdia, un dia com SOLtants, RE
quan tot m'avorria, tu eres al da
LAmvant,
quan
FAjo es DOtava to SOLcant a fons.
Com una tem
DOpesta va pas SOLsar RE
i potser la lluna va donar un cop de
LAmmà
fa
FAtemps, tant DOtemps, però és SOLcert.
I
REmentre mirades de car SOLtró
tornar un somriure de de
DObò
és com trencar-te el cor un cop de
LAmroc.
I
REmés com si s'encengués un SOLfoc al mig del bosc
al sol d'a
DOgost. SOL
I
REmentre mirades de car SOLtró
tornar un somriure de de
DObò
és com trencar-te el cor un cop de
LAmroc.
I
REmés com si s'encengués un SOLfoc al mig del bosc
al sol d'a
DOgost. SOL
I
REmentre mirades de car SOLtró
tornar un somriure de de
DObò
és com trencar-te el cor un cop de
LAmroc.
I
REmés com si s'encengués un SOLfoc al mig del bosc
al sol d'a
DOgost. SOL
Foc al
REmcor, foc al SOLcor, foc al DOcor,
foc dins del meu
LAmcor.
Foc al
REmcor, foc al SOLcor, foc al DOcor, SOLfoc dins del meu DOcor.
de gent preocupada per no temptar la
on
Sempre que
em recordava que havia de ser
"Molt
I
tornar un somriure de de
és com trencar-te el cor un cop de
I
al sol d'a
Però potser aquell
quan tot m'avorria, tu eres al da
quan
Com una tem
i potser la lluna va donar un cop de
fa
I
tornar un somriure de de
és com trencar-te el cor un cop de
I
al sol d'a
I
tornar un somriure de de
és com trencar-te el cor un cop de
I
al sol d'a
I
tornar un somriure de de
és com trencar-te el cor un cop de
I
al sol d'a
Foc al
foc dins del meu
Foc al