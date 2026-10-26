Foc al cos (Acords)

Oh! Oh! Oh! Oh!

Acords Acords
Sau
LAm
FAOh! Oh! Oh! LAmOh!

LAmEt pots quedar al meu costat
LAmsi no parles de calor.
FAOh! Oh! Oh! Oh! De caLAmlor!

SOLSensual i experta, estranya i perversa,
SOLportes el foc en el cos.

Sé que FAtinc la nit SOLguanyada,
sé que FAen qualseSOLvol racó
d'ara FAfins la maSOLtinada
llepaFAré la melSOLmelada
del teu LAmcos.
Sé que FAtinc la nit SOLguanyada,
sé que FAen qualseSOLvol racó
d'ara FAfins la maSOLtinada
llepaFAré la melSOLmelada
del teu LAmcos.

LAmM'has deixat el cos mullat
LAmviciós i ple de suor.
FAOh! Oh! Oh! Oh! De suLAmor!

SOLSensual i experta, estranya i perversa,
SOLportes el foc en el cos.

Sé que FAtinc la nit SOLguanyada,
sé que FAen qualseSOLvol racó
d'ara FAfins la maSOLtinada
llepaFAré la melSOLmelada
del teu LAmcos.
Sé que FAtinc la nit SOLguanyada,
sé que FAen qualseSOLvol racó
d'ara FAfins la maSOLtinada
llepaFAré la melSOLmelada
del teu LAmcos.

FAOh! Oh! Oh! LAmOh!
FAOh! Oh! Oh! LAmOh!

SOLSensual i experta, estranya i perversa,
SOLno vull que te'n vagis, vull menjar-te els llavis,
LAvull viure de pressa abans que s'acabi.
SOLDeixa córrer el foc pel cos.

Sé que tinc la nit guaLAnyada,
sé que SOLen qualsevol LAracó
d'ara SOLfins la matiLAnada
lleparé SOLla melmelada LAdel teu…
SOLOh! Oh! Oh! Oh!
SOLOh! Oh! Oh! Oh!
Sé que tinc la nit guaLAnyada,
sé que SOLen qualsevol LAracó
d'ara SOLfins la matiLAnada
lleparé SOLla melmelada LAdel teu…
SOLOh! Oh! Oh! Oh!
SOLOh! Oh! Oh! Oh!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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