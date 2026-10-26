LAmEt pots quedar al meu costat LAmsi no parles de calor. FAOh! Oh! Oh! Oh! De caLAmlor!
SOLSensual i experta, estranya i perversa, SOLportes el foc en el cos.
Sé que FAtinc la nit SOLguanyada, sé que FAen qualseSOLvol racó d'ara FAfins la maSOLtinada llepaFAré la melSOLmelada del teu LAmcos. Sé que FAtinc la nit SOLguanyada, sé que FAen qualseSOLvol racó d'ara FAfins la maSOLtinada llepaFAré la melSOLmelada del teu LAmcos.
LAmM'has deixat el cos mullat LAmviciós i ple de suor. FAOh! Oh! Oh! Oh! De suLAmor!
SOLSensual i experta, estranya i perversa, SOLportes el foc en el cos.
Sé que FAtinc la nit SOLguanyada, sé que FAen qualseSOLvol racó d'ara FAfins la maSOLtinada llepaFAré la melSOLmelada del teu LAmcos. Sé que FAtinc la nit SOLguanyada, sé que FAen qualseSOLvol racó d'ara FAfins la maSOLtinada llepaFAré la melSOLmelada del teu LAmcos.
FAOh! Oh! Oh! LAmOh! FAOh! Oh! Oh! LAmOh!
SOLSensual i experta, estranya i perversa, SOLno vull que te'n vagis, vull menjar-te els llavis, LAvull viure de pressa abans que s'acabi. SOLDeixa córrer el foc pel cos.
Sé que tinc la nit guaLAnyada, sé que SOLen qualsevol LAracó d'ara SOLfins la matiLAnada lleparé SOLla melmelada LAdel teu… SOLOh! Oh! Oh! Oh! SOLOh! Oh! Oh! Oh! Sé que tinc la nit guaLAnyada, sé que SOLen qualsevol LAracó d'ara SOLfins la matiLAnada lleparé SOLla melmelada LAdel teu… SOLOh! Oh! Oh! Oh! SOLOh! Oh! Oh! Oh!