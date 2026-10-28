Foc i vent (Acords)

Som el conte cantat

Acords Acords
Auxili
auxili foc i vent festivern
auxili foc i vent festivern
DOm FAm SOLm DOm

Som el DOmconte cantat
que mai FAmt'han contat,
SOLmla resistència del DOmpecat.
Ànimes valenDOmtes que mai heu purificat
els dimoFAmnis del passat.

Som la falç, el DOmfoc, la forca, el blat,
un poble en son, que FAmja ha reviscolat.
SOLmQuan l'espurna pren la DOmflama,
supura l'aDOmlegria, creix la plaga.

Som bruiDOmxes, mussols,
filles de la nit, FAmaixecant el vol.
SOLmSom els ulls del DOmsubsòl,
criaDOmtures de l'infern,
somni FAmetern.

SomriuDOmres, cançons,
tres dies i un miliFAmó d'acords en un segon.
SOLmAra crida senDOmse por.
Incendiarem DOmel cel, aquelarre rebel!

LA♭Sona el SI♭vent, que DOmalcem amb cada cant.
LA♭Pren la pell SI♭a la DOmcalor d'un sol instant,
LA♭i enSI♭ceDOmnem l'hivern.
LA♭Mil diSI♭monis hem brotat d'un DOmfoc
i amaneix del roig que ha inundat la LA♭Vall
la SI♭nit dels nostres DOmanys.

Dansarem FAmamb el fred,
SI♭cremant hiverns a la foguera.
DOmCançons de FAmfoc i vent.

DOmBrindarem perFAmquè estem
SI♭robant-li al temps la teua espera.
DOmLa vida en FAmun moment.

DOm FAm SOLm DOm

BeDOmber de tu veneno,
FAmen otro aquelarre,
SOLmvolar sin alas,
ser DOmuno más o nadie.
FraDOmguar palabras,
FAmy usarlas como balas,
SOLmsobre esta base,
aDOmlineada con plata.
Ser DOmuna bestia buscando a su presa,
FAmpara besarla por la espalda por sorpresa.
SOLmBailar sobre cadáveres que aún sentimos vivos
auDOmllando como lobos violentos, como grifos.
VamDOmpiros de noche, estudiantes de día,
FAmaprendimos a quemar a las arpías.
SOLmAmar a las brujas y amar a los brujos
que DOmhacen del feminismo su mejor conjuro.
ResDOmpetamos, cantamos, brindamos,
FAmtres días de invierno jugando con el diablo.
SOLmAlza tu puño y rompe los esquemas.
EsDOmta es la noche para quemar los problemas.

LA♭Sona el SI♭vent, que DOmalcem amb cada cant.
LA♭Pren la pell SI♭a la DOmcalor d'un sol instant,
LA♭i enSI♭ceDOmnem l'hivern.
LA♭Mil diSI♭monis hem brotat d'un DOmfoc
despertar del roig que ha inundat la LA♭Vall
la SI♭nit dels nostres DOmanys.

Dansarem FAmamb el fred,
SI♭cremant hiverns a la foguera.
DOmCançons de FAmfoc i vent.

DOmBrindarem perFAmquè estem
SI♭robant-li al temps la teua espera.
DOmLa vida en FAmun moment.

DOm FAm SOLm DOm

Dansarem FAm SI♭
DOmi a la foguera. FAm SI♭
DOmCançons de foc i vent. FAm SI♭

DOmBrindarem perFAmquè estem
SI♭robant-li al temps la teua espera.
DOmLa vida en FAmun moment.

DOmDansarem FAmamb el fred,
SI♭cremant hiverns a la foguera.
DOmCançons de FAmfoc i vent.

DOmBrindarem perFAmquè estem
SI♭robant-li al temps la teua espera.
DOmLa vida en FAmun moment.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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