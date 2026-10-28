Som el DOmconte cantat que mai FAmt'han contat, SOLmla resistència del DOmpecat. Ànimes valenDOmtes que mai heu purificat els dimoFAmnis del passat.
Som la falç, el DOmfoc, la forca, el blat, un poble en son, que FAmja ha reviscolat. SOLmQuan l'espurna pren la DOmflama, supura l'aDOmlegria, creix la plaga.
Som bruiDOmxes, mussols, filles de la nit, FAmaixecant el vol. SOLmSom els ulls del DOmsubsòl, criaDOmtures de l'infern, somni FAmetern.
SomriuDOmres, cançons, tres dies i un miliFAmó d'acords en un segon. SOLmAra crida senDOmse por. Incendiarem DOmel cel, aquelarre rebel!
LA♭Sona el SI♭vent, que DOmalcem amb cada cant. LA♭Pren la pell SI♭a la DOmcalor d'un sol instant, LA♭i enSI♭ceDOmnem l'hivern. LA♭Mil diSI♭monis hem brotat d'un DOmfoc i amaneix del roig que ha inundat la LA♭Vall la SI♭nit dels nostres DOmanys.
Dansarem FAmamb el fred, SI♭cremant hiverns a la foguera. DOmCançons de FAmfoc i vent.
DOmBrindarem perFAmquè estem SI♭robant-li al temps la teua espera. DOmLa vida en FAmun moment.
DOmFAmSOLmDOm
BeDOmber de tu veneno, FAmen otro aquelarre, SOLmvolar sin alas, ser DOmuno más o nadie. FraDOmguar palabras, FAmy usarlas como balas, SOLmsobre esta base, aDOmlineada con plata. Ser DOmuna bestia buscando a su presa, FAmpara besarla por la espalda por sorpresa. SOLmBailar sobre cadáveres que aún sentimos vivos auDOmllando como lobos violentos, como grifos. VamDOmpiros de noche, estudiantes de día, FAmaprendimos a quemar a las arpías. SOLmAmar a las brujas y amar a los brujos que DOmhacen del feminismo su mejor conjuro. ResDOmpetamos, cantamos, brindamos, FAmtres días de invierno jugando con el diablo. SOLmAlza tu puño y rompe los esquemas. EsDOmta es la noche para quemar los problemas.
LA♭Sona el SI♭vent, que DOmalcem amb cada cant. LA♭Pren la pell SI♭a la DOmcalor d'un sol instant, LA♭i enSI♭ceDOmnem l'hivern. LA♭Mil diSI♭monis hem brotat d'un DOmfoc despertar del roig que ha inundat la LA♭Vall la SI♭nit dels nostres DOmanys.
Dansarem FAmamb el fred, SI♭cremant hiverns a la foguera. DOmCançons de FAmfoc i vent.
DOmBrindarem perFAmquè estem SI♭robant-li al temps la teua espera. DOmLa vida en FAmun moment.
DOmFAmSOLmDOm
Dansarem FAmSI♭ DOmi a la foguera. FAmSI♭ DOmCançons de foc i vent. FAmSI♭
DOmBrindarem perFAmquè estem SI♭robant-li al temps la teua espera. DOmLa vida en FAmun moment.
DOmDansarem FAmamb el fred, SI♭cremant hiverns a la foguera. DOmCançons de FAmfoc i vent.
DOmBrindarem perFAmquè estem SI♭robant-li al temps la teua espera. DOmLa vida en FAmun moment.