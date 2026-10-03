LA RE
LASes muntanyes, REes hoLAtels,
una camREpana,
ja sé LAes color que REfa s’ametller.
Ses LAretxes d’un aREvió en el LAcel,
enniguRElades,
LAno vull saber REres des hiverns.
FA#mI sa fam me va MIfer desenvoSImlupar s’estiREmar-te
FA#mcada cas des MIteu vici més aniSImmal,
REmés salvatge. MI
LASes muntanyes, REes hoLAtels,
una camREpana,
ja sé LAes color que REfa s’ametller.
Ses LAretxes d’un aREvió en el LAcel,
enniguRElades,
LAno vull saber REres des hiverns.
I la FA#mmar que conMItrola es meu SImtravelar
m’acompaREnya.
I sa FA#msal que me cuMIra i que me fa SImmal
és de naREcre. MI
FA#mM’he confiMItat ses LAmans RE
per si és FA#mvera que MIt’he d’espeSImrar; RE
FA#mhe cremat MIets alcoLAhols RE
i m’he enFA#mgatat de lletuMIgues
i líSImquens i REflors.
FA#mHe supeMIrat sa LAson RE
i he poFA#mgut arrebosMIsar-me d’arSImròs, RE
FA#mt’he fet es MIbereLAnar RE
amb camFA#mpanes i molMIsa
i focs SImartificiREMIals.
LASes muntanyes, REes hoLAtels,
una camREpana,
ja sé LAes color que REfa s’ametller.
Ses LAretxes d’un aREvió en el LAcel,
enniguRElades,
LAno vull saber REres des hiverns.
FA#mI sa fam me va MIfer desenvoSImlupar s’estiREmar-te
FA#mcada cas des MIteu vici més aniSImmal,
REmés salvatge. MI
FA#mM’he confiMItat ses LAmans RE
per si és FA#mvera que MIt’he d’espeSImrar; RE
FA#mhe cremat MIets alcoLAhols RE
i m’he enFA#mgatat de lletuMIgues
i líSImquens i REflors.
FA#mHe supeMIrat sa LAson RE
i he poFA#mgut arrebosMIsar-me d’arSImròs, RE
FA#mt’he fet es MIbereLAnar RE
amb camFA#mpanes i molMIsa
i focs SImartificiREMIals.
FA#mM’he confiMItat ses LAmans RE
per si és FA#mvera que MIt’he d’espeSImrar; RE
FA#mhe cremat MIets alcoLAhols RE
i m’he enFA#mgatat de lletuMIgues
i líSImquens i REflors.
FA#mHe supeMIrat sa LAson RE
i he poFA#mgut arrebosMIsar-me d’arSImròs, RE
FA#mt’he fet es MIbereLAnar RE
amb camFA#mpanes i molMIsa
i focs SImartificiREMIals.
FA#m MI LA RE
FA#m SIm
FA#m MI LA RE
FA#m MI SIm
FA#m MI LA
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