LA DO#m FA#m RE9 SIm6
DO#m LA9 RE SI7
LAA DO#ml'hora FA#mde l'alba humida,
FAen DO#mcamps oberts somiats,
trenMIquem silenci verge
amb crits SImhereus del vespre.
LASom DO#mel FA#mfoc d'ahir a la nit,
FAles DO#mbrases del matí,
i fem MIfora les cendres
que SImnomés són molèsties.
REI aRE11ra corre i trenca l'aire
SIm6que respires avui
DO#mi et fa viure el moment
LA9com REsi fossin tots els instants
SI7que MIla FAviMIda ens regala, avui.
LAA DO#ml'hora FA#mdel capvespre,
FAen DO#mcamps oberts somiats,
seguim trenMIcant silenci
amb crits SImhereus d'un dia llarg,
DO#md'un dia llarg,
DO7d'un SI7dia MI→llarg.
REI aRE11ra corre i trenca l'aire
SIm6que respires avui
DO#mi et fa viure el moment
LA9com REsi fossin tots els instants
SI7que la vida ens regala.
REI aRE11ra corre i trenca l'aire
SIm6que respires avui
DO#mi et fa viure el moment
LA9com REsi fossin tots els instants
SI7que MIla FAviMIda ens regala, avui.
REI aRE11ra corre i trenca l'aire
SIm6que respires avui
DO#mi et fa viure el moment
LA9com REsi fossin tots els instants
SI7que MIla FAviMIda ens regala, avui.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.