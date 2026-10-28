Focs i brases (Acords)

A l'hora de l'alba humida

Acords Acords
Inspira
inspira
inspira
LA DO#m FA#m RE9 SIm6
DO#m LA9 RE SI7

LAA DO#ml'hora FA#mde l'alba humida,
FAen DO#mcamps oberts somiats,
trenMIquem silenci verge
amb crits SImhereus del vespre.

LASom DO#mel FA#mfoc d'ahir a la nit,
FAles DO#mbrases del matí,
i fem MIfora les cendres
que SImnomés són molèsties.

REI aRE11ra corre i trenca l'aire
SIm6que respires avui
DO#mi et fa viure el moment
LA9com REsi fossin tots els instants
SI7que MIla FAviMIda ens regala, avui.

LAA DO#ml'hora FA#mdel capvespre,
FAen DO#mcamps oberts somiats,
seguim trenMIcant silenci
amb crits SImhereus d'un dia llarg,
DO#md'un dia llarg,
DO7d'un SI7dia MI→llarg.

REI aRE11ra corre i trenca l'aire
SIm6que respires avui
DO#mi et fa viure el moment
LA9com REsi fossin tots els instants
SI7que la vida ens regala.

REI aRE11ra corre i trenca l'aire
SIm6que respires avui
DO#mi et fa viure el moment
LA9com REsi fossin tots els instants
SI7que MIla FAviMIda ens regala, avui.

REI aRE11ra corre i trenca l'aire
SIm6que respires avui
DO#mi et fa viure el moment
LA9com REsi fossin tots els instants
SI7que MIla FAviMIda ens regala, avui.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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