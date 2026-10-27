Forces estranyes (Acords)

Uh-uh-uh-uh-uh-uh!

Acords Acords
Maria Jaume
maria jaume fins a maig no revisc
maria jaume fins a maig no revisc

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

SOLmaj7Uh-uh-uh-REuh-uh-SOLmaj7uh!
Uh-REuh-uh-uh-uh!

SOLmaj7Hauríem de parlar es maREteix llenguatge,
SOLmaj7però tu delires amb sa REllum salvatge
SOLmaj7i t'inclines cap a es REteu paratge
SOLmaj7dins es teu món inesREtable.

MImJo vaig penSOLmaj7sant
MImque no estàs dins es caSOLmaj7bals
MImi somies que t'oSOLmaj7fegues
MImmentres jo te SOLmaj7salv. SOLm

SIm7I diuen MImque
SIm7sa força és MImtan estranya,
SIm7me diuen MImque
SIm7te l'has invenFA#mtada.

SOLmaj7Uh-uh-uh-REuh-uh-SOLmaj7uh!
Uh-REuh-uh-uh-uh!
SOLmaj7Uh-uh-uh-REuh-uh-SOLmaj7uh!
Uh-REuh-uh-uh-uh!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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