LA FA#m LA FA#m
LAVull confessar-te el meu pecat:
FA#mbarrejar històries de gent que m'ha estimat,
LAdeixar portar-me pel pas
FA#mde velles fotos que guardo al meu calaix.
No hi són REtotes, vaig llençar
on sorMItíem abraçats.
LAA casa ens volien matar quan veien la factura,
FA#mtantes estones al telèfon penjats,
LAtu tan inquieta i jo tallat
FA#mal banc de la plaça.
LAQuedàvem cap al tard.
Es conREserven els dos noms
encerMIclats per un gran cor
amb la REdata de l'agost
que ens vam MIfer el primer petó.
REVeig el MIlloc on DO#mpassàvem sense FA#mpor
REles estones de MIplaer.
REÉs el MIlloc on hi DO#mviuen els reFA#mcords,
REtot i el pas lent del MItemps.
LAEscrivíem els nostres noms en els llibres d'història.
FA#mEncara escolto la nostra cançó.
LAEns devem una explicació.
FA#mQuan ho recordo, crec que va ser un error.
No poREdrem sortir i entrar,
res MIfarem per oblidar
mentre REmiro aquell banc
on hi MIviu el meu passat.
REVeig el MIlloc on DO#mpassàvem sense FA#mpor
REles estones de MIplaer.
REÉs el MIlloc on hi DO#mviuen els reFA#mcords.
REPerò la vida continua,
SImperò hi ha coses que ens ajuden:
SOLla nostàlgia empeny a conMItinuar endavant.
RE MI DO#m FA#m MI
REVeig el LAlloc...
RENo puc creure en LAtu.
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