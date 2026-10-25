Fràgil (Acords)

El nom a la pell

Acords Acords
Sopa de Cabra
sopa de cabra la gran onada
sopa de cabra la gran onada

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

SIEl nom a FA#sus4la pell,
SOL#mel cor a la SImà,
MIla vida en un DO#mpuny, a punt
de voSIlar. SI/MI SI SI/MI SI SI/MI SI

MIFràgil,
DO#mcorres cap al cim.
SISembla que és tan fàcil,
però és més FA#lluny del que has escrit.
MICanvis
DO#mque no havies previst,
SIque posen a prova
el que esFA#tava decidit.

MIFràgil,
DO#mla llum del matí.
SOL#mEls àngels no s'han aiSIxecat.
MIMàgic,
DO#mun silenci antic
ens fa caSI→SI/MI→SI→SI/MI→SI→SI/MI→SIllar.

MICanvis,
DO#mcauen els sentits,
SIsembla que s'escapin
sense FA#fi.
Sents que és MIfràgil
i s'enDO#mfila cap al cim,
SIcada cop més fràgil,
fins que FA#cau del paradís.

SIEl món al FA#sus4revés,
SOL#mel cel al cosSItat,
la MIvida és un DO#mpunt en mig
de l’esSIpai. SI/MI SI SI/MI SI SI/MI SI

Sents que és MIfràgil
i s'enDO#mfila cap al cim,
SIcada cop més fràgil,
fins que FA#cau del paradís.
Venen MIcanvis,
sents com DO#mcauen els sentits,
SIsembla que s'escapin sense FA#fi.

MIFràgil,
DO#mmàgic.
SITu, SI/MI→SItu, SI/MI→SItu, SI/MI→SItu.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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