Fràgil (Acords)

Avui, entre somnis perduts

Acords Acords
Lexu's
lexu s la vida perfecta
lexu s la vida perfecta
SI♭maj7 DOm7 REm7 MI♭maj7

SI♭maj7Avui, enDOm7tre somnis REm7perduts, MI♭maj7
SI♭maj7es desfà la miraDOm7da barrejada en aREm7quest fum. MI♭maj7
SI♭maj7Avui, el DOm7meu món ha REm7caigut. MI♭maj7
SI♭maj7 LAm7(♭5) RE7
SI♭maj7Vaig muntant cada peDOm7ça d’un nou joc on falREm7tes tu. MI♭maj7

SOLm7Si vols, MI♭maj7tornem a coSI♭maj7mençar dient-nos REm7mentides.
SOLm7Si vols, MI♭maj7juguem a iSI♭maj7maginar curant les feFArides.

Perquè no és MI♭maj7fàcil inFA/MI♭tentar
esborrar REm7petjades que han fet SOLm7mal,
DOm7 RE7
no és tan REm7fàcil si soc tan fràSOLm7gil.

Donar-te MI♭maj7una oportuniFA/MI♭tat
fent veure REm7que res no ha SOLm7passat
no és tan DOm7fàcil perquè soc FAfràgil.

SI♭maj7 DOm7 REm7 MI♭maj7

SI♭maj7Avui, tinc DOm7més ganes de REm7tu, MI♭maj7
SI♭maj7porto el teu equiDOm7patge tatuat entre els meus REm7murs. MI♭maj7
SI♭maj7Avui, preDOm7guntant al fuREm7tur, MI♭maj7
SI♭maj7 LAm7(♭5) RE7
SI♭maj7el silenci contesDOm7ta, potser la resposta ets REm7tu. MI♭maj7

SOLm7Si vols, MI♭maj7tornem a coSI♭maj7mençar dient-nos REm7mentides.
SOLm7Si vols, MI♭maj7juguem a iSI♭maj7maginar curant les feFArides.

Perquè no és MI♭maj7fàcil inFA/MI♭tentar
esborrar REm7petjades que han fet SOLm7mal,
DOm7 RE7
no és tan REm7fàcil si soc tan fràSOLm7gil.

Donar-te MI♭maj7una oportuniFA/MI♭tat
fent veure REm7que res no ha SOLm7passat
no és tan DOm7fàcil perquè soc FAfràgil.

MI♭maj7 FA/MI♭ REm7 SOLm7 DOm7 FA

Perquè no és MI♭maj7fàcil inFA/MI♭tentar
esborrar REm7petjades que han fet SOLm7mal,
DOm7 RE7
no és tan REm7fàcil si soc tan fràSOLm7gil.

Donar-te MI♭maj7una oportuniFA/MI♭tat
fent veure REm7que res no ha SOLm7passat
no és tan DOm7fàcil perquè soc FAfràgil, fràgil.

SI♭maj7 DOm7 REm7 MI♭maj7

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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