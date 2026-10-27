SI♭maj7Avui, enDOm7tre somnis REm7perduts, MI♭maj7 SI♭maj7es desfà la miraDOm7da barrejada en aREm7quest fum. MI♭maj7 SI♭maj7Avui, el DOm7meu món ha REm7caigut. MI♭maj7 SI♭maj7LAm7(♭5)RE7 SI♭maj7Vaig muntant cada peDOm7ça d’un nou joc on falREm7tes tu. MI♭maj7
SOLm7Si vols, MI♭maj7tornem a coSI♭maj7mençar dient-nos REm7mentides. SOLm7Si vols, MI♭maj7juguem a iSI♭maj7maginar curant les feFArides.
Perquè no és MI♭maj7fàcil inFA/MI♭tentar esborrar REm7petjades que han fet SOLm7mal, DOm7RE7 no és tan REm7fàcil si soc tan fràSOLm7gil.
Donar-te MI♭maj7una oportuniFA/MI♭tat fent veure REm7que res no ha SOLm7passat no és tan DOm7fàcil perquè soc FAfràgil.
SI♭maj7DOm7REm7MI♭maj7
SI♭maj7Avui, tinc DOm7més ganes de REm7tu, MI♭maj7 SI♭maj7porto el teu equiDOm7patge tatuat entre els meus REm7murs. MI♭maj7 SI♭maj7Avui, preDOm7guntant al fuREm7tur, MI♭maj7 SI♭maj7LAm7(♭5)RE7 SI♭maj7el silenci contesDOm7ta, potser la resposta ets REm7tu. MI♭maj7
SOLm7Si vols, MI♭maj7tornem a coSI♭maj7mençar dient-nos REm7mentides. SOLm7Si vols, MI♭maj7juguem a iSI♭maj7maginar curant les feFArides.
Perquè no és MI♭maj7fàcil inFA/MI♭tentar esborrar REm7petjades que han fet SOLm7mal, DOm7RE7 no és tan REm7fàcil si soc tan fràSOLm7gil.
Donar-te MI♭maj7una oportuniFA/MI♭tat fent veure REm7que res no ha SOLm7passat no és tan DOm7fàcil perquè soc FAfràgil.
MI♭maj7FA/MI♭REm7SOLm7DOm7FA
Perquè no és MI♭maj7fàcil inFA/MI♭tentar esborrar REm7petjades que han fet SOLm7mal, DOm7RE7 no és tan REm7fàcil si soc tan fràSOLm7gil.
Donar-te MI♭maj7una oportuniFA/MI♭tat fent veure REm7que res no ha SOLm7passat no és tan DOm7fàcil perquè soc FAfràgil, fràgil.