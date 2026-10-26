FAAquí estem miREmrant cap al cel FAper si arriba algun senyal REmi és el que esperem.
FALAm→REmDO→FALAm→REmDO→FA
Aquí esLAm→tem miREmrant els esDO→tels FAesperant LAm→que un d'ells aREmmagui el seDO→cret. FA Aquí estem LAm→mirant REmcap al cel, DO→però FAno sembla LAm→que la nit ens REmdepari DO→res. FA
LAm→REmDO→FA
En algun LAm→lloc, a REmanys llum d'aDO→quí,FAhi ha d'haver aLAm→llò que ens REmfalta a tu i a DO→mi, FA però no entenc per LAm→què he de REmbuscar tan lluny: DOpuc veure l'univers senSI♭cer dins els teus ulls.
Digues el que neFAcessites dir: REmsempre hi ha algú que ho necesDOsita sentir. SI♭Potser en un d'aFAquests pensaments REmalgú pot veure el que tu i DOjo no veiem.
FALAm→REmDO→FALAm→REmDO→FA
Som fràgils com LAm→arbres de REmgel enmig del deDO→sert, FAque, si no es LAm→trenquen, s'aREmcaben desDO→fent. FA M'he canLAm→sat de REmbuscar tan lluny: DOpuc veure l'univers senSI♭cer dins els teus ulls.
Avui soc jo qui necesFAsita sentir REmtot allò que tu neDOcessites dir. SI♭Només amb tu sé diFAferenciar REmentre el que és ridícul i DOel que és sublim.
REmCom pot FAser que SI♭tanta gent mirant el maFA→teix DO REmpugui DOveure SI♭coses tan difeDOrents? REmNo oFAblidis expliSI♭car-me quin és el seFA→cret. DO REmNo l'aDOmaguis, SI♭sé que ja l'has descoDObert.