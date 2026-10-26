Fràgils (Acords)

Aquí estem mirant cap al cel

Acords Acords
Gossos
gossos dia 1
gossos dia 1
FAAquí estem miREmrant cap al cel
FAper si arriba algun senyal REmi és el que esperem.

FA LAm→ REm DO→ FA LAm→ REm DO→ FA

Aquí esLAm→tem miREmrant els esDO→tels FAesperant
LAm→que un d'ells aREmmagui el seDO→cret. FA
Aquí estem LAm→mirant REmcap al cel, DO→però FAno sembla
LAm→que la nit ens REmdepari DO→res. FA

LAm→ REm DO→ FA

En algun LAm→lloc, a REmanys llum d'aDO→quí,FAhi ha d'haver
aLAm→llò que ens REmfalta a tu i a DO→mi, FA
però no entenc per LAm→què he de REmbuscar tan lluny:
DOpuc veure l'univers senSI♭cer dins els teus ulls.

Digues el que neFAcessites dir:
REmsempre hi ha algú que ho necesDOsita sentir.
SI♭Potser en un d'aFAquests pensaments
REmalgú pot veure el que tu i DOjo no veiem.

FA LAm→ REm DO→ FA LAm→ REm DO→ FA

Som fràgils com LAm→arbres de REmgel enmig del deDO→sert, FAque, si
no es LAm→trenquen, s'aREmcaben desDO→fent. FA
M'he canLAm→sat de REmbuscar tan lluny:
DOpuc veure l'univers senSI♭cer dins els teus ulls.

Avui soc jo qui necesFAsita sentir
REmtot allò que tu neDOcessites dir.
SI♭Només amb tu sé diFAferenciar
REmentre el que és ridícul i DOel que és sublim.

REmCom pot FAser que SI♭tanta gent mirant el maFA→teix DO
REmpugui DOveure SI♭coses tan difeDOrents?
REmNo oFAblidis expliSI♭car-me quin és el seFA→cret. DO
REmNo l'aDOmaguis, SI♭sé que ja l'has descoDObert.

FA LAm→ REm DO→ FA LAm→ REm DO→ FA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi