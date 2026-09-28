Intro:
DO RE SOL DO MIm RE LAm MIm SIm DO SOL x2
Diu
MImque creuen l' SImEbre, DOballen i canten fort
quan no hi ha
SOLres a perdre. MImQue tornen a SImcreure
so
DOmien en l'agost
un trenta
SOLde setembre. MImEh, uoh, oh, SImoh, nana, DOun mar que uneix SOLels horitzons, MImUoh, oh, SImoh, nana, DOcançons viatjant pel co SOLrredor. MIm SIm DO SOL x2
La
MImmare, la llengua del SImventre,
que els
DOfa sentir, parlar i en SOLtendre.
La
MImfilla, la sang a SImles venes
ba
DOtega al ritme d'un sol SOLcor
i en un sol mapa tres tre
SImsors.
Abraçats el sud i el
DOnord
i amb ses illes són més
SOLforts.
Tres germans, res
REmés que entendre, SImque la cultura és un DObressol
i el balanceig el nostre
SOLso.
No hi ha nit que
REdure sempre. DORetrobar-se al SOLfront SImirreductibles barri MImcades de cançons, uoh, oh. DOi en tocar el SOLfons MImresistències compa RErtides i il·lusions. DORetrobar-se al SOLfront SImirreductibles barri MImcades de cançons, uoh, oh. DOi en tocar el SOLfons MImresistències compa RErtides i il·lusions. DO MIm RE LAm MImDiu que la distància és passat SImgera,
que la es
DOpera no els SOLfa res. MImSaben que vindrà la prima SImvera
vest
DOida d'estrella SOLenmig la nit. MImEh, uoh, oh, SImoh, nana, DOun mar que uneix SOLels horitzons, MImUoh, oh, SImoh, nana, DOcançons viatjant pel co SOLrredor.
Abraçats el sud i el
DOnord
i amb ses illes són més
SOLforts.
Tres germans, res
REmés que entendre, SImque la cultura és un DObressol
i el balanceig el nostre
SOLso.
No hi ha nit que
REdure sempre. DORetrobar-se al SOLfront SImirreductibles barri MImcades de cançons, uoh, oh. DOi en tocar el SOLfons MImresistències compa RErtides i il·lusions. DORetrobar-se al SOLfront SImirreductibles barri MImcades de cançons, uoh, oh. DOi en tocar el SOLfons MImresistències compa RErtides i il·lusions. DO SOL SIm MIm DO SOL MIm RE x2
Diu
quan no hi ha
so
un trenta
La
que els
La
ba
i en un sol mapa tres tre
Abraçats el sud i el
i amb ses illes són més
Tres germans, res
i el balanceig el nostre
No hi ha nit que
que la es
vest
Abraçats el sud i el
i amb ses illes són més
Tres germans, res
i el balanceig el nostre
No hi ha nit que