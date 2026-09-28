El front (Acords)

Tres germans, res més que entendre

Acords Acords
Auxili
Tresors - Acords i lletres d'Auxili per a guitarra i ukelele
Tresors - Acords i lletres d'Auxili per a guitarra i ukelele
Intro:
DO RE SOL
DO MIm RE LAm

MIm SIm DO SOL x2

Diu MImque creuen l'SImEbre,
DOballen i canten fort
quan no hi ha SOLres a perdre.

MImQue tornen a SImcreure
soDOmien en l'agost
un trenta SOLde setembre.

MImEh, uoh, oh, SImoh, nana,
DOun mar que uneix SOLels horitzons,
MImUoh, oh, SImoh, nana,
DOcançons viatjant pel coSOLrredor.

MIm SIm DO SOL x2

La MImmare, la llengua del SImventre,
que els DOfa sentir, parlar i enSOLtendre.
La MImfilla, la sang a SImles venes
baDOtega al ritme d'un sol SOLcor
i en un sol mapa tres treSImsors.

Abraçats el sud i el DOnord
i amb ses illes són més SOLforts.
Tres germans, res REmés que entendre,
SImque la cultura és un DObressol
i el balanceig el nostre SOLso.
No hi ha nit que REdure sempre.

DORetrobar-se al SOLfront
SImirreductibles barriMImcades de cançons, uoh, oh.
DOi en tocar el SOLfons
MImresistències compaRErtides i il·lusions.

DORetrobar-se al SOLfront
SImirreductibles barriMImcades de cançons, uoh, oh.
DOi en tocar el SOLfons
MImresistències compaRErtides i il·lusions.

DO MIm RE LAm

MImDiu que la distància és passatSImgera,
que la esDOpera no els SOLfa res.
MImSaben que vindrà la primaSImvera
vestDOida d'estrella SOLenmig la nit.

MImEh, uoh, oh, SImoh, nana,
DOun mar que uneix SOLels horitzons,
MImUoh, oh, SImoh, nana,
DOcançons viatjant pel coSOLrredor.

Abraçats el sud i el DOnord
i amb ses illes són més SOLforts.
Tres germans, res REmés que entendre,
SImque la cultura és un DObressol
i el balanceig el nostre SOLso.
No hi ha nit que REdure sempre.

DORetrobar-se al SOLfront
SImirreductibles barriMImcades de cançons, uoh, oh.
DOi en tocar el SOLfons
MImresistències compaRErtides i il·lusions.

DORetrobar-se al SOLfront
SImirreductibles barriMImcades de cançons, uoh, oh.
DOi en tocar el SOLfons
MImresistències compaRErtides i il·lusions.
DO SOL SIm MIm

DO SOL MIm RE x2

 

 

 

Un cançoner en què guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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