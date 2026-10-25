SImTots els camins esLAtan tanREcats i la SOLnit reREneix, no aSImcaba LAmai. Hi SImha tanta gent que esLAtà espeRErant, i la SOLpluja REcau soSImbre els seus LAcaps sota un cel que no REté fiSOLnal. RE LAVan preguntant qui REté la SOLclau. RE LAQueda't amb mi, no SOLmarxis REmai.
SImDiuen que els rius porLAten al REmar, tots els SOLcors aREvui s'han SImdesborLAdat. SImDiuen que haurem de LAtraREvessar, però els SOLvaixells tamREbé s'han SImatuLArat. Sota un cel cada REcop més SOLgran, RE LAvan preguntant si REarribaSOLran. RE LANo em deixis, REno. Perquè se'n SOLvan? RE LAQueda't aquí, no SOLmarxis SImmai. LA/DO#RE
SOLRESOLRESImLASImLA/DO#RE SOLRESOLRESImLA
Sobre el gel que ara es REva trenSOLcant, RE aLAnem preguntant si REarribaSOLrem. RE LAQueda't amb mi, REporta'm al SOLcel, LAno em deixis sol, no SOLmarxis SImmai. LA/DO#RE
SOLRESOLRESImLASImLA/DO#RE SOLRESOLRESImLA
SImTotes les llums s'han LAapaREgat i la SOLgent seREgueix aSImquí espeLArant. SImTots els camins esLAtan taREllats, trobaSOLrem un RElloc on SImarriLAbar.