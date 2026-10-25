SIm Tots els camins es LA tan tan RE cats

i la SOL nit re RE neix, no a SIm caba LA mai.

Hi SIm ha tanta gent que es LA tà espe RE rant,

i la SOL pluja RE cau so SIm bre els seus LA caps

sota un cel que no RE té fi SOL nal. RE

LA Van preguntant qui RE té la SOL clau. RE

LA Queda't amb mi, no SOL marxis RE mai.



SIm Diuen que els rius por LA ten al RE mar,

tots els SOL cors a RE vui s'han SIm desbor LA dat.

SIm Diuen que haurem de LA tra RE vessar,

però els SOL vaixells tam RE bé s'han SIm atu LA rat.

Sota un cel cada RE cop més SOL gran, RE

LA van preguntant si RE arriba SOL ran. RE

LA No em deixis, RE no. Perquè se'n SOL van? RE

LA Queda't aquí, no SOL marxis SIm mai. LA / DO# RE



SOL RE SOL RE SIm LA SIm LA / DO# RE

SOL RE SOL RE SIm LA



Sobre el gel que ara es RE va tren SOL cant, RE

a LA nem preguntant si RE arriba SOL rem. RE

LA Queda't amb mi, RE porta'm al SOL cel,

LA no em deixis sol, no SOL marxis SIm mai. LA / DO# RE



SOL RE SOL RE SIm LA SIm LA / DO# RE

SOL RE SOL RE SIm LA



SIm Totes les llums s'han LA apa RE gat

i la SOL gent se RE gueix a SIm quí espe LA rant.

SIm Tots els camins es LA tan ta RE llats,

troba SOL rem un RE lloc on SIm arri LA bar.