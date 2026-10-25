Fronteres (Acords)

Tots els camins estan tancats

Acords Acords
Sopa de Cabra
sopa de cabra la gran onada
sopa de cabra la gran onada
SImTots els camins esLAtan tanREcats
i la SOLnit reREneix, no aSImcaba LAmai.
Hi SImha tanta gent que esLAtà espeRErant,
i la SOLpluja REcau soSImbre els seus LAcaps
sota un cel que no REté fiSOLnal. RE
LAVan preguntant qui REté la SOLclau. RE
LAQueda't amb mi, no SOLmarxis REmai.

SImDiuen que els rius porLAten al REmar,
tots els SOLcors aREvui s'han SImdesborLAdat.
SImDiuen que haurem de LAtraREvessar,
però els SOLvaixells tamREbé s'han SImatuLArat.
Sota un cel cada REcop més SOLgran, RE
LAvan preguntant si REarribaSOLran. RE
LANo em deixis, REno. Perquè se'n SOLvan? RE
LAQueda't aquí, no SOLmarxis SImmai. LA/DO# RE

SOL RE SOL RE SIm LA SIm LA/DO# RE
SOL RE SOL RE SIm LA

Sobre el gel que ara es REva trenSOLcant, RE
aLAnem preguntant si REarribaSOLrem. RE
LAQueda't amb mi, REporta'm al SOLcel,
LAno em deixis sol, no SOLmarxis SImmai. LA/DO# RE

SOL RE SOL RE SIm LA SIm LA/DO# RE
SOL RE SOL RE SIm LA

SImTotes les llums s'han LAapaREgat
i la SOLgent seREgueix aSImquí espeLArant.
SImTots els camins esLAtan taREllats,
trobaSOLrem un RElloc on SImarriLAbar.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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