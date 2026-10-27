Si po
DOguera guardar els problemes, tancar-los en FAglobus
que ex
LAmplotaren per sempre esfumant-se perduts en el SOLvent.
In
DOventar un nou món com xiquets que dibuixen en FAfolis, LAmdescobrir somnis nous, navegar lliure pels sen SOLtiments. LA#Oohh! FA DO
Quan et
REmbusque incansable a la platja, només trobe el FAmar,
faig
DOforats en l'arena a l'alba per veure si MImestàs.
És
LAmllavors quan la terra m'abraça i tot pren FAsentit,
quan les
DOones del mar criden lliures al vent si ets SOLamb mi.
En la
LAmnit les estrelles no dormen, esperen FAel sol
mentre els
DOfars il·luminen la boira que escriu el teu SOLnom. REmOohh! LAm MIm FA SOL DO LAm x2
He
REmdonat per sentat que l'amor és etern i no ho FAés,
és es
DOtrella fugaç que s'apaga i es perd en el MImcel.
Si els
REmtresors que renaixen en l'aire hui vols cul FAtivar,
re
DOga'ls com aquelles plantes que tens en la MImllar.
que ex
In
Quan et
faig
És
quan les
En la
mentre els
He
és es
Si els
re