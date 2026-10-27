Fugaç (Acords)

Si poguera guardar els problemes, tancar-los en globus

Acords Acords
Matís
Si poDOguera guardar els problemes, tancar-los en FAglobus
que exLAmplotaren per sempre esfumant-se perduts en el SOLvent.
InDOventar un nou món com xiquets que dibuixen en FAfolis,
LAmdescobrir somnis nous, navegar lliure pels senSOLtiments.

LA#Oohh! FA DO

Quan et REmbusque incansable a la platja, només trobe el FAmar,
faig DOforats en l'arena a l'alba per veure si MImestàs.

És LAmllavors quan la terra m'abraça i tot pren FAsentit,
quan les DOones del mar criden lliures al vent si ets SOLamb mi.
En la LAmnit les estrelles no dormen, esperen FAel sol
mentre els DOfars il·luminen la boira que escriu el teu SOLnom.

REmOohh! LAm MIm

FA SOL DO LAm x2

He REmdonat per sentat que l'amor és etern i no ho FAés,
és esDOtrella fugaç que s'apaga i es perd en el MImcel.
Si els REmtresors que renaixen en l'aire hui vols culFAtivar,
reDOga'ls com aquelles plantes que tens en la MImllar.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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