Intro:
LA DO#m RE MI→ MI7 x2 LAEl teu cos i el teu somriure demostren que ets important DO#mi que junts podrem sortir-ne i que junts hi veurem clar. REAdormits sota la pluja, jo et recordo en un sofà MIi enmig de tantes mentides l'aigua quasi ens va ofegar. LAVam sortir-ne victoriosos i exaltats vam caminar DO#mcap a un lloc on s'hi pot viure amagats però sense espants. REAbraçats, les coses clares, això no pot parar mai. MII el moment en què vas caure vaig tenir temps d'agafar LAuna mà que em demanava que aguantés fins més enllà, DO#mque aguantéssim les mirades, que aguantéssim tots els mals. REI just quan ja t'ofegaves vaig saber que no era tard: MIPren tot l'aire, fort, i crida. Veus la llum just al final? LA DO#m RE MI x2 LAEstem dins d'una piscina, crec que vius a un pis massa alt, DO#mno veig clara la sortida i em sento, sovint, malalt. REVes mirant com defugíem tots aquells moments estranys. MIVes mirant, si pots, i oblida perquè avui tot va endavant. LAViu el món que són dues vides, viu la vida sense enganys DO#mi si vols després m'expliques com vas caure en els paranys, REquan l'aigua al coll t'asfixiava, quan vas voler-me ajudar, MItots els anys de calma antiga, quan et vaig donar la mà. LAI no vaig deixar de creure mai en tu, ni un sol instant, DO#mquan les coses funcionaven, però això ja és molt suposar. REQue després de la tempesta moltes d'altres en vindran. MISeguirem mirant enrere per després poder avançar. LASeguirem mirant a terra de reüll per si de cas. DO#mNo fos cas que et despistessis, no fos cas que fos veritat. RESi de cas caminem tristos, si de cas caminem ras. MIPer camins florits, de pedra, per camins florits, de glaç. LA DO#m RE MI x4 LA
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