FA#m RE DO# x4
El FA#mjoc de la bombolla ha esclatat
REals nassos dels DO#amos del món
i SImdiuen que ja han trobat la solució
a este DO#mal de cap.
AsFA#msegurar el futur d'uns quants,
REdeixar sense DO#res a milers,
conSImtar-nos històries de por
que ens han fet DO#presoners.
Ens FA#mretallen los nostres drets
REi esperen que DO#mos quedem quiets.
Fa SImtemps que no parem per casa,
recluDO#ten a gent.
Lo FA#mcompte enrere ja ha començat:
REtancar-los a DO#tots dins d'un sac,
senSImtir com tremolen de por,
envoltats per DO#la foscor.
És que REja n'estem farts
de la gran invasió de tiLAtelles
que es DO#mouen amb fils invisibles
a cop de xiuFA#mlet sincopat.
Ja FA#msabem qui els obliga a robar.
REEntre mig DO#de rialles,
aSImnirem tots units esta nit
decidits a acabar DO#amb la funció.
És que REja n'estem farts
de la gran invasió de tiLAtelles
que es DO#mouen amb fils invisibles
a cop de xiuFA#mlet sincopat.
Ja saMIbem qui els DO#obliga a robar.
EnMItre mig DO#de rialles,
aniMIrem units a aDO#cabar amb la funció.
FA#m RE DO# x4
El FA#mjoc de la bombolla ha esclatat
REals nassos dels DO#amos del món
i SImdiuen que ja han trobat la solució
a este DO#mal de cap.
Lo FA#mcompte enrere ja ha començat:
REtancar-los a DO#tots dins d'un sac,
senSImtir com tremolen de por,
envoltats per DO#la foscor.
És que REja n'estem farts
de la gran invasió de tiLAtelles
que es DO#mouen amb fils invisibles
a cop de xiuFA#mlet sincopat.
Ja FA#msabem qui els obliga a robar.
REEntre mig DO#de rialles,
aSImnirem tots units esta nit
decidits a acabar DO#amb la funció.
És que REja n'estem farts
de la gran invasió de tiLAtelles
que es DO#mouen amb fils invisibles
a cop de xiuFA#mlet sincopat.
Ja saMIbem qui els DO#obliga a robar.
EnMItre mig DO#de rialles,
aniMIrem units a aDO#cabar amb la funció.
FA#m RE DO# x8
FA#m
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.