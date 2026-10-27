Furtadora d'ànimes (Acords)

La sang dels innocents

Acords Acords
Sangtraït
sangtrait l ultim concert en directe
sangtrait l ultim concert en directe
Intro: LAm SOL FA

LAmLa SOLsang dels innoFAcents
LAmomSOLple la seva copa FAd'or.
LAmAsSOLsegut al tro dels manaFAments,
LAmmenSOLtre el món s'omple d'horFArors.

DOEls cants no surSOLten ja dels FAdits,
DOla terra s'oSOLbre sota els FApeus.
LAmNo hi ha qui el pari!
DO→No SOL→FAnom!
LAmRosSOLtre del FAfred,
LAmno hi ha qui el pari!
DO→És SOL→la FAmort!

LAmL'ombra esSOLtesa enmig dels FAcamps
LAmfa que la SOLserp entri en caFAlor.
LAmAnells que SOLlliguen el seu FAcos
LAmencès de SOLràbia com un FAgos.

DOMentre laSOLments sonen lluFAnyans,
DOés l'agonia SOLdels morFAtals.

LAm SOL FA x2
LAm SOL FA x4

LAmNo hi ha qui el pari!
DO→No SOL→FAnom!
LAmRosSOLtre del FAfred,
LAmno hi ha qui el pari!
DO→És SOL→la FAmort!

LAmLa ballaSOLrina sense FAcos
LAmdespulla SOLd'ànimes el FAnom.
LAmDeixant les SOLarmes en el FAcamp
LAmcom creu malSOLfeta sense FAnom.

I DOaixí no SOLquedarà un reFAcord,
DOnomés les SOLllances i un vell FAtro.
LAmNo hi ha qui el pari!
DO→No SOL→FAnom!
LAmNo hi ha qui el pari!
DO→És SOL→la FAmort!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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