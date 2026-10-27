Intro:
LAm SOL FA LAmLa SOLsang dels inno FAcents LAmom SOLple la seva copa FAd'or. LAmAs SOLsegut al tro dels mana FAments, LAmmen SOLtre el món s'omple d'hor FArors. DOEls cants no sur SOLten ja dels FAdits, DOla terra s'o SOLbre sota els FApeus. LAmNo hi ha qui el pari! DO→No SOL→té FAnom! LAmRos SOLtre del FAfred, LAmno hi ha qui el pari! DO→És SOL→la FAmort! LAmL'ombra es SOLtesa enmig dels FAcamps LAmfa que la SOLserp entri en ca FAlor. LAmAnells que SOLlliguen el seu FAcos LAmencès de SOLràbia com un FAgos. DOMentre la SOLments sonen llu FAnyans, DOés l'agonia SOLdels mor FAtals. LAm SOL FA x2 LAm SOL FA x4 LAmNo hi ha qui el pari! DO→No SOL→té FAnom! LAmRos SOLtre del FAfred, LAmno hi ha qui el pari! DO→És SOL→la FAmort! LAmLa balla SOLrina sense FAcos LAmdespulla SOLd'ànimes el FAnom. LAmDeixant les SOLarmes en el FAcamp LAmcom creu mal SOLfeta sense FAnom.
I
DOaixí no SOLquedarà un re FAcord, DOnomés les SOLllances i un vell FAtro. LAmNo hi ha qui el pari! DO→No SOL→té FAnom! LAmNo hi ha qui el pari! DO→És SOL→la FAmort!
I