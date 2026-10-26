Futur incert (Acords)

Davant d'un futur incert, amb molt per descobrir

Acords Acords
Sanjosex
sanjosex al marge d un cami
sanjosex al marge d un cami
Intro: SOLmaj7 LA MIm LA x2

Davant d'un futur SOLmaj7incert, amb molt per descoLAbrir,
no vull deciMImdir i perdre aquest moLAment.
Just abans de coSOLmaj7mençar, la boira es pot palLApar,
jo vull perdre MImel fil en un full de somLAni.

Ja no em va la reSOLmaj7alitat, la llum m'és a desLAgrat,
les cares de MImla gent en un mar de dubLAtes.
Jo ja no vull penSOLmaj7sar, jo ja no vull lluiLAtar,
vull fondre'm amb MImal llit i escoltar la pluLAja.

MIm SOL LA SOL x3
MIm SOL LA

On és la lliSOLmaj7bertat de no voler escoLAllir?
Jo em vull queMImdar aquí i viure LAcom abans.
Al marge d'un SOLmaj7camí, veient com passa el LAtemps,
jo ara MImvull estar arran LAde terra.

Ja no em va la reSOLmaj7alitat, la llum m'és a desLAgrat,
les cares de MImla gent en un mar de dubLAtes.
Jo ja no vull penSOLmaj7sar, jo ja no vull lluiLAtar,
vull fondre'm amb MImal llit i escoltar la pluLAja.

MIm SOL LA SOL MIm SOL LA x5

SOLmaj7 LA MIm LA x2
MIm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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