Intro:
SOLmaj7 LA MIm LA x2
Davant d'un futur
SOLmaj7incert, amb molt per desco LAbrir,
no vull deci
MImdir i perdre aquest mo LAment.
Just abans de co
SOLmaj7mençar, la boira es pot pal LApar,
jo vull perdre
MImel fil en un full de som LAni.
Ja no em va la re
SOLmaj7alitat, la llum m'és a des LAgrat,
les cares de
MImla gent en un mar de dub LAtes.
Jo ja no vull pen
SOLmaj7sar, jo ja no vull llui LAtar,
vull fondre'm amb
MImal llit i escoltar la plu LAja. MIm SOL LA SOL x3 MIm SOL LA
On és la lli
SOLmaj7bertat de no voler esco LAllir?
Jo em vull que
MImdar aquí i viure LAcom abans.
Al marge d'un
SOLmaj7camí, veient com passa el LAtemps,
jo ara
MImvull estar arran LAde terra.
Ja no em va la re
SOLmaj7alitat, la llum m'és a des LAgrat,
les cares de
MImla gent en un mar de dub LAtes.
Jo ja no vull pen
SOLmaj7sar, jo ja no vull llui LAtar,
vull fondre'm amb
MImal llit i escoltar la plu LAja. MIm SOL LA SOL MIm SOL LA x5 SOLmaj7 LA MIm LA x2 MIm
Davant d'un futur
no vull deci
Just abans de co
jo vull perdre
Ja no em va la re
les cares de
Jo ja no vull pen
vull fondre'm amb
On és la lli
Jo em vull que
Al marge d'un
jo ara
Ja no em va la re
les cares de
Jo ja no vull pen
vull fondre'm amb