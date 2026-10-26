SOLmEntre el mar i els RE7tarongers,
REla fonda dels pares, pas de SOLmviatgers.
SOLmLa gran de cinc gerRE7mans valents
REi la infància passa dolça SOLmi lentament.
Però SI♭quan la guerra ho RE7crema tot SOLmsense pietat,
el caSI♭mí que enfiRE7la al nord SOLmet portarà.
FAEl somriure d’un esSI♭trany,
FAla calor en les seves SI♭mans,
RE7força per començar una SOLmvida nova,
l’aFAmor per aixecar una SI♭llar.
FAPrenc tot el que em vas doSI♭nar
FAper omplir el buit que has deiSI♭xat.
ARE7quella nena de SOLmGandia sempre
FAm’acompanya en els meus SI♭→cants. FA→ SOLm
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.