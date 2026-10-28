Garotes a Premià de Mar (Acords)

L'Ígor em va dir: «Si vols quedar demà

Acords Acords
El Pony Pisador
el pony pisador jaja salu2
el pony pisador jaja salu2
MI♭L'Ígor em va dir: «Si vols quedar demà,
potser podríem anar a banyar-nos SI♭a Premià.
MI♭Però no podem fer el boig, haurem de vigilar!»
Que es veu que l'Ígor diu que «hi ha SI♭garotes a PreMI♭mià».

MI♭No hi posis el peu.

MI♭No hi posis la mà,
no veus que si no vas amb compte et SI♭pots punxar?
MI♭Aquests equinoderms no són pas de fiar.
Garotes són garotes les SI♭garotes de MI♭Premià.

MI♭Al dia següent, quan ja érem a Premià,
l'Ígor diu que té un consell que em SI♭vol donar:
MI♭«Tant si ja ets a dins com si ets a punt d'entrar,
vigila sota l'aigua, les SI♭garotes són aMI♭llà».

MI♭No hi posis el peu.

MI♭No hi posis la mà,
no veus que si no vas amb compte et SI♭pots punxar?
MI♭Aquests equinoderms no són pas de fiar.
Garotes són garotes les SI♭garotes de MI♭Premià.

MI♭Un cop a dins el mar, surant tranquil·lament,
sento un crit darrere meu i hi vaig SI♭corrent.
MI♭N'ha trepitjat una i ara entenc al cent per cent
que pel que fa a garotes l'Ígor SI♭n'és un refeMI♭rent.

MI♭No hi posis el peu.

MI♭No hi posis la mà,
no veus que si no vas amb compte et SI♭pots punxar?
MI♭Aquests equinoderms no són pas de fiar.
Garotes són garotes les SI♭garotes de MI♭Premià.

MI♭I si vas a Premià i no has estat atent
i no tens clar si la garota hi SI♭és present,
MI♭en pots estar segur, l'Ígor sap perfectament:
l'absència de presència de SI♭garotes és abMI♭sent.

MI♭No hi posis el peu.

MI♭No hi posis la mà,
no veus que si no vas amb compte et SI♭pots punxar?
MI♭Aquests equinoderms no són pas de fiar.
Garotes són garotes les SI♭garotes de MI♭Premià.
Garotes són garotes les SI♭garotes de MI♭Premià.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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