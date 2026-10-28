MI♭L'Ígor em va dir: «Si vols quedar demà, potser podríem anar a banyar-nos SI♭a Premià. MI♭Però no podem fer el boig, haurem de vigilar!» Que es veu que l'Ígor diu que «hi ha SI♭garotes a PreMI♭mià».
MI♭No hi posis el peu.
MI♭No hi posis la mà, no veus que si no vas amb compte et SI♭pots punxar? MI♭Aquests equinoderms no són pas de fiar. Garotes són garotes les SI♭garotes de MI♭Premià.
MI♭Al dia següent, quan ja érem a Premià, l'Ígor diu que té un consell que em SI♭vol donar: MI♭«Tant si ja ets a dins com si ets a punt d'entrar, vigila sota l'aigua, les SI♭garotes són aMI♭llà».
MI♭No hi posis el peu.
MI♭No hi posis la mà, no veus que si no vas amb compte et SI♭pots punxar? MI♭Aquests equinoderms no són pas de fiar. Garotes són garotes les SI♭garotes de MI♭Premià.
MI♭Un cop a dins el mar, surant tranquil·lament, sento un crit darrere meu i hi vaig SI♭corrent. MI♭N'ha trepitjat una i ara entenc al cent per cent que pel que fa a garotes l'Ígor SI♭n'és un refeMI♭rent.
MI♭No hi posis el peu.
MI♭No hi posis la mà, no veus que si no vas amb compte et SI♭pots punxar? MI♭Aquests equinoderms no són pas de fiar. Garotes són garotes les SI♭garotes de MI♭Premià.
MI♭I si vas a Premià i no has estat atent i no tens clar si la garota hi SI♭és present, MI♭en pots estar segur, l'Ígor sap perfectament: l'absència de presència de SI♭garotes és abMI♭sent.
MI♭No hi posis el peu.
MI♭No hi posis la mà, no veus que si no vas amb compte et SI♭pots punxar? MI♭Aquests equinoderms no són pas de fiar. Garotes són garotes les SI♭garotes de MI♭Premià. Garotes són garotes les SI♭garotes de MI♭Premià.