Garrotada en swing (Acords)

Justa la fusta. Justa la fusta

Acords Acords
Ovidi Montllor
ovidi montllor per sempre
ovidi montllor per sempre

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

SImJusta la fusta. Justa la fusta.
Justa la fusta. Just el garFA#rot.
SImGarrot, garrot, garrot…
Garrot, garrot, garSImrot…
Garrot, de dalt amMImplot, de baix amLA7plet.
De cop ben SImfort. Garrot, seràs l'esMImport
del futuLA7ret. Del futuSImrot.

Garrot, faràs el MImsot. Faràs molts FA#sets.
Faràs la SImsort. La sort del que viu MImmort
del trebaFA#llet amb mala SImsort. FA#

SIGarrotada! CantaFA#7rem. La vida és deliSIciosa.
Garrotada! CantaFA#7rem. La vida és "cariSInyosa".
Garrotada! CantaMIrem.DO#La vida és tan preFA#7ciosa.
SIGarrotada! CantaFA#7rem. Que ens fa la mà nerSIviosa.
I el nervi ens porFA#7tarà al lloc que ens perSItoca.

SImJusta la justa justícia justa.
Justa la fusta que ens jusFA#tifica. Pica, pica, pica.
Mai no et canses de piSImcar. FA# SIm

SIGarrotada! CantaFA#7rem. La vida és deliSIciosa.
Garrotada! CantaFA#7rem. La vida és "cariSInyosa".
Garrotada! CantaMIrem.DO#La vida és tan preFA#7ciosa.
SIGarrotada! CantaFA#7rem. Que ens fa la mà nerSIviosa.
I el nervi ens porFA#7tarà al lloc que ens perSItoca.

SImJusta la justa justícia justa.
Justa la fusta que ens jusFA#tifica. Pica, pica, pica.
Mai no et canses de piSImcar. FA#→ SIm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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