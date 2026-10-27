La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
SImJusta la fusta. Justa la fusta. Justa la fusta. Just el garFA#rot. SImGarrot, garrot, garrot… Garrot, garrot, garSImrot… Garrot, de dalt amMImplot, de baix amLA7plet. De cop ben SImfort. Garrot, seràs l'esMImport del futuLA7ret. Del futuSImrot.
Garrot, faràs el MImsot. Faràs molts FA#sets. Faràs la SImsort. La sort del que viu MImmort del trebaFA#llet amb mala SImsort. FA#
SIGarrotada! CantaFA#7rem. La vida és deliSIciosa. Garrotada! CantaFA#7rem. La vida és "cariSInyosa". Garrotada! CantaMIrem.DO#La vida és tan preFA#7ciosa. SIGarrotada! CantaFA#7rem. Que ens fa la mà nerSIviosa. I el nervi ens porFA#7tarà al lloc que ens perSItoca.
SImJusta la justa justícia justa. Justa la fusta que ens jusFA#tifica. Pica, pica, pica. Mai no et canses de piSImcar. FA#SIm
SIGarrotada! CantaFA#7rem. La vida és deliSIciosa. Garrotada! CantaFA#7rem. La vida és "cariSInyosa". Garrotada! CantaMIrem.DO#La vida és tan preFA#7ciosa. SIGarrotada! CantaFA#7rem. Que ens fa la mà nerSIviosa. I el nervi ens porFA#7tarà al lloc que ens perSItoca.
SImJusta la justa justícia justa. Justa la fusta que ens jusFA#tifica. Pica, pica, pica. Mai no et canses de piSImcar. FA#→SIm