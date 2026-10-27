Gaseles i el mar (Acords)

S'ha acabat viure en dimarts

Acords Acords
Pau Vallvé
pau vallve la vida es ara
pau vallve la vida es ara
LA DO#m RE MI
DO#m FA#m SIm MI

LAS'ha acabat DO#mviure en dimarts
REi en disMIsabtes somiar.
DO#mJa veig FA#mels dofins.
SImDona'm d'alMIta al mercat.
LAI al DO#msaber que ara el REmón seMIgueix
DO#mi la FA#mvida avança, SIms'eriMIcen els pèls.

LADisDO#msabte ha REarribat per no MImarxar.
DO#mAra FA#mvull 6/8's, SImels 2/4's MIja està.
LALlarga DO#mvida a tot el REmque hagi d’arMIribar!
DO#mJa FA#mveig melmeSImlades, gaMIseles i el mar.

LA DO#m RE MI
DO#m FA#m SIm MI

LAMai hauDO#mria sospitat
REel que he aMIprès aquí tancat,
DO#mi sé FA#mque SImsegurament no MIem creuràs:
LAquinze mil DO#mcamps REa MItravés pujant,
DO#mperò FA#mtambé baixaSImdes amb MIvistes brutals.

LADisDO#msabte ha REarribat per no MImarxar.
DO#mAra FA#mvull 6/8's, SImels 2/4's MIja està.
LALlarga DO#mvida a tot el REmque hagi d’arMIribar!
DO#mSobretot FA#msi ho puc SImfer tan ben MIenvoltat.

LA DO#m RE MI
DO#m FA#m SIm MI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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