LAS'ha acabat DO#mviure en dimarts REi en disMIsabtes somiar. DO#mJa veig FA#mels dofins. SImDona'm d'alMIta al mercat. LAI al DO#msaber que ara el REmón seMIgueix DO#mi la FA#mvida avança, SIms'eriMIcen els pèls.
LADisDO#msabte ha REarribat per no MImarxar. DO#mAra FA#mvull 6/8's, SImels 2/4's MIja està. LALlarga DO#mvida a tot el REmque hagi d’arMIribar! DO#mJa FA#mveig melmeSImlades, gaMIseles i el mar.
LADO#mREMI DO#mFA#mSImMI
LAMai hauDO#mria sospitat REel que he aMIprès aquí tancat, DO#mi sé FA#mque SImsegurament no MIem creuràs: LAquinze mil DO#mcamps REa MItravés pujant, DO#mperò FA#mtambé baixaSImdes amb MIvistes brutals.
LADisDO#msabte ha REarribat per no MImarxar. DO#mAra FA#mvull 6/8's, SImels 2/4's MIja està. LALlarga DO#mvida a tot el REmque hagi d’arMIribar! DO#mSobretot FA#msi ho puc SImfer tan ben MIenvoltat.