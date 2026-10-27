MI5 DO#5 DO5 x3

MI5 DO#5 DO5 RE5



MIm DO RE MIm



MIm DO RE x4



MIm DO RE MIm



Negra és la DO sang que corre RE dins d'aquesta MIm terra,

sota els DO peus de gent amb RE un futur ben MIm negre

com el DO cor d'aquells que els hi RE han portat la MIm guerra,

nave DO gant des de molt RE lluny... No!



MIm Sents el vent xiular? Sents la mort ballar?

DO Bales que venen i RE van. Uh, MIm Ah!

MIm Són la solució, són la salvació,

DO i sempre desintere RE ssats. Uh, MIm Ah!

MIm Volen llibertat i felicitat,

DO venen les seves veri RE tats.

MIm Són la solució, són la salvació,

DO i sempre desintere RE ssats.



MIm ¿Sabes lo que pasa DO cuando pones gaso RE lina?

¿Qué pasa?, ¿qué MIm pasa?

MIm ¿Sabes lo que pasa DO cuando pones gaso RE lina?

¿Qué pasa?, ¿qué MIm pasa?

Que si... MIm ¿Sabes lo que pasa DO cuando pones gaso RE lina?

¿Qué pasa?, ¿qué MIm pasa?

MIm ¿Sabes lo que pasa DO cuando pones gaso RE lina?

¿Qué pasa?

MIm Un burro per la bassa!



MIm DO RE MIm



Freda és la DO veu que ens va par RE lant a cau d'o MIm rella

i que ens DO diu que hem de ser RE ràpids, anar de MIm pressa;

donem de DO menjar a motors que RE ens destru MIm eixen

per fer DO rics als assas RE sins... No!



MIm Sents el vent xiular? Sents la mort ballar?

DO El dipòsit a ves RE sar. Uh, MIm Ah!

MIm Són la solució, són la salvació,

DO ho tenen tot tan cont RE rolat... Uh, MIm Ah!

MIm Volem llibertat i felicitat,

DO fer-se ric és priori RE tat. Uh, MIm Ah!

MIm Són la solució, són la salvació,

DO ho tenen tot tan cont RE rolat...



MIm ¿Sabes lo que pasa DO cuando pones gaso RE lina?

¿Qué pasa?, ¿qué MIm pasa?

MIm ¿Sabes lo que pasa DO cuando pones gaso RE lina?

¿Qué pasa?, ¿qué MIm pasa?

Que si... MIm ¿Sabes lo que pasa DO cuando pones gaso RE lina?

¿Qué pasa?, ¿qué MIm pasa?

MIm ¿Sabes lo que pasa DO cuando pones gaso RE lina?

¿Qué pasa?

MIm Un burro per la bassa!



MIm «Veniu amb mi, us DO porto la felici RE tat,

velocitat, ra MIm pidesa, efectivi DO tat...

i no patiu que RE això no s'aca MIm barà,

ara també puc DO cremar-vos cere RE als.»

MIm Hem de dir prou, tot DO això està a punt de pe RE tar.

Un núvol fosc t'en MIm tra dins al respi DO rar,

l'ànima trista d'a RE lgú que ja no es MIm tà...

que encara DO està plor RE ant.



MIm ¿Sabes lo que pasa DO cuando pones gaso RE lina?

¿Qué pasa?, ¿qué MIm pasa?

MIm ¿Sabes lo que pasa DO cuando pones gaso RE lina?

¿Qué pasa?, ¿qué MIm pasa?

Que si... MIm ¿Sabes lo que pasa DO cuando pones gaso RE lina?

¿Qué pasa?, ¿qué MIm pasa?

MIm ¿Sabes lo que pasa DO cuando pones gaso RE lina?

¿Qué pasa?

MIm Un burro per la bassa!