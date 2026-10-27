Negra és la DOsang que corre REdins d'aquesta MImterra, sota els DOpeus de gent amb REun futur ben MImnegre com el DOcor d'aquells que els hi REhan portat la MImguerra, naveDOgant des de molt RElluny... No!
MImSents el vent xiular? Sents la mort ballar? DOBales que venen i REvan. Uh, MImAh! MImSón la solució, són la salvació, DOi sempre desintereREssats. Uh, MImAh! MImVolen llibertat i felicitat, DOvenen les seves veriREtats. MImSón la solució, són la salvació, DOi sempre desintereREssats.
MIm¿Sabes lo que pasa DOcuando pones gasoRElina? ¿Qué pasa?, ¿qué MImpasa? MIm¿Sabes lo que pasa DOcuando pones gasoRElina? ¿Qué pasa?, ¿qué MImpasa? Que si... MIm¿Sabes lo que pasa DOcuando pones gasoRElina? ¿Qué pasa?, ¿qué MImpasa? MIm¿Sabes lo que pasa DOcuando pones gasoRElina? ¿Qué pasa? MImUn burro per la bassa!
MImDOREMIm
Freda és la DOveu que ens va parRElant a cau d'oMImrella i que ens DOdiu que hem de ser REràpids, anar deMImpressa; donem de DOmenjar a motors que REens destruMImeixen per fer DOrics als assasREsins... No!
MImSents el vent xiular? Sents la mort ballar? DOEl dipòsit a vesREsar. Uh, MImAh! MImSón la solució, són la salvació, DOho tenen tot tan contRErolat... Uh, MImAh! MImVolem llibertat i felicitat, DOfer-se ric és prioriREtat. Uh, MImAh! MImSón la solució, són la salvació, DOho tenen tot tan contRErolat...
MIm¿Sabes lo que pasa DOcuando pones gasoRElina? ¿Qué pasa?, ¿qué MImpasa? MIm¿Sabes lo que pasa DOcuando pones gasoRElina? ¿Qué pasa?, ¿qué MImpasa? Que si... MIm¿Sabes lo que pasa DOcuando pones gasoRElina? ¿Qué pasa?, ¿qué MImpasa? MIm¿Sabes lo que pasa DOcuando pones gasoRElina? ¿Qué pasa? MImUn burro per la bassa!
MIm«Veniu amb mi, us DOporto la feliciREtat, velocitat, raMImpidesa, efectiviDOtat... i no patiu que REaixò no s'acaMImbarà, ara també puc DOcremar-vos cereREals.» MImHem de dir prou, tot DOaixò està a punt de peREtar. Un núvol fosc t'enMImtra dins al respiDOrar, l'ànima trista d'aRElgú que ja no esMImtà... que encara DOestà plorREant.
MIm¿Sabes lo que pasa DOcuando pones gasoRElina? ¿Qué pasa?, ¿qué MImpasa? MIm¿Sabes lo que pasa DOcuando pones gasoRElina? ¿Qué pasa?, ¿qué MImpasa? Que si... MIm¿Sabes lo que pasa DOcuando pones gasoRElina? ¿Qué pasa?, ¿qué MImpasa? MIm¿Sabes lo que pasa DOcuando pones gasoRElina? ¿Qué pasa? MImUn burro per la bassa!