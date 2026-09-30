Intro:
REm LA REm LA REmQuin dia tan LAgris que fei REma, DOquan sort FAia DOde la fe FAina LAamb REmel cap ple SOLmde dim DOonis. REmQuè faràs LAamb el que gu REmanyis? DOApa xato FA, no t DO’engan FAyis, LAque REmno tens an SOLmhels ni DOsomnis. FANo et LAmpreocu LA#pis per DOres. FANo pa LAmteixi LA#s mai DOmés. FAQue no DOval la FApena. FARes LAmés tan LA#import DOant. FANota LAmcom es LA#va alluny DOant la FApena. REmQuin buit qu LAe sentia a din REmtre, DOpujant FAper Ge DOneral FAMitre, LAlamen REmtant al SOLmguna co DOsa. REmAixò ja pa LAssa de REmmida, DOno em po FAdràs dir que DOés men FAtida, LAque et mors REmper anar a SOLm fer una c DOopa. FAPrega LAmDéu nos LA#tre sen DOyor FAque et d LAmarà LA#la salva DOció FAi t’acolli DOrà al seu FAregne. FASols LAmell és LA#impo DOrtant. FALa vid LAma que LA#tens da DOvant FAno és l DOa verda FAdera. LA#Sols e DOll s FAap, LA#sols e DOll s FAap. LASols ell REmsap el SOL7que t’esp DOera. FA LAm LA# DO FA LAm LA# DO FA DO FA FA LAm LA# DO FA LAm LA# DO FA DO FA LA#Sols e DOll s FAap, LA#sols e DOll s FAap. LASols ell REmsap el SOL7que t’esp DOera. LA# LAm SOL DO LA# LAm SOL REmQuin dia tan LAgris que fei REma, DOquan sort FAia DOde la fe FAina LAamb REmel cap ple SOLmde dim DOonis. DO#m REm