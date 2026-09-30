General Mitre (Acords)

Amb el cap ple de dimonis

Acords Acords
La Ludwig Band
La mateixa sort - Acords i lletres de La Ludwig Band per a guitarra i ukelele
La mateixa sort - Acords i lletres de La Ludwig Band per a guitarra i ukelele
Intro:
REm LA REm LA

REmQuin dia tan LAgris que feiREma,
DOquan sortFAia DOde la feFAina
LAamb REmel cap ple SOLmde dimDOonis.

REmQuè faràs LAamb el que guREmanyis?
DOApa xatoFA, no tDO’enganFAyis,
LAque REmno tens anSOLmhels ni DOsomnis.

FANo et LAmpreocuLA#pis per DOres.
FANo paLAmteixiLA#s mai DOmés.
FAQue no DOval la FApena.

FARes LAmés tan LA#importDOant.
FANota LAmcom es LA#va allunyDOant la FApena.

REmQuin buit quLAe sentia a dinREmtre,
DOpujant FAper GeDOneral FAMitre,
LAlamenREmtant alSOLmguna coDOsa.

REmAixò ja paLAssa de REmmida,
DOno em poFAdràs dir que DOés menFAtida,
LAque et mors REmper anar aSOLm fer una cDOopa.

FAPrega LAmDéu nosLA#tre senDOyor
FAque et dLAmarà LA#la salvaDOció
FAi t’acolliDOrà al seu FAregne.

FASols LAmell és LA#impoDOrtant.
FALa vidLAma que LA#tens daDOvant
FAno és lDOa verdaFAdera.

LA#Sols eDOll sFAap, LA#sols eDOll sFAap.
LASols ell REmsap el SOL7que t’espDOera.

FA LAm LA# DO
FA LAm LA# DO
FA DO FA

FA LAm LA# DO
FA LAm LA# DO
FA DO FA


LA#Sols eDOll sFAap, LA#sols eDOll sFAap.
LASols ell REmsap el SOL7que t’espDOera.

LA# LAm SOL
DO LA# LAm SOL

REmQuin dia tan LAgris que feiREma,
DOquan sortFAia DOde la feFAina
LAamb REmel cap ple SOLmde dimDOonis.

DO#m REm

 

 

 

Un cançoner en què guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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