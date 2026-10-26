Gent gran (Acords)

Asseguda al costat d'un llit estrany, ella es mira

Acords Acords
Els Pets
els pets respira
els pets respira
Intro: DO FA x4

DOAsseguda al cosFAtat d'un llit esDOtrany, ella es FAmira
DOd'una capsa FAcansada de guarDOdar fotograFAfies
SOLles mirades d'uns FAnens que riSOLuen,ben aferDOrats
SOLa una dona amb la FAfesomiaSOLque de seFAgur li és famiDOliar.

DO FA x2

DOCap al tard, quan a FAbaix van arriDObant les viFAsites,
DOella posa la FAràdio forta i DOfa com qui té aFAmigues.
SOLEl fill gran la truFAcava, SOLperò ara ella no hi DOsent;
SOLla petita, amb tanFAta canalla, SOLno té FAtemps.

Gent DOgran,
FAprocurant no fer DOnosa,
FAtirant amb poca DOcosa.
FAEls reis els portaMImran per NaLAmdal
MImreuma i soLAmledat,
com cada REany, com caSOL7da any.

DO FA x2

DOAmoïnada perFAquè no troba enDOlloc les sabaFAtilles,
DOpensa que neFAcessita més peDOtons i menys pasFAtilles.
SOLEn veu alta reFAcorda coses SOLi parla amb FAell,
SOLque l'escolta des FAde la vall del SOLriu verFAmell.

Gent DOgran,
FAprocurant no fer DOnosa,
FAtirant amb poca DOcosa.
FAEls reis els portaMImran per NaLAmdal
MImreuma i soLAmledat,
com cada REany, com caSOL7da any.

DO FA x4
SOL FA x4

Gent DOgran,
FAprocurant no fer DOnosa,
FAtirant amb poca DOcosa.
FAEls reis els portaMImran per NaLAmdal
MImreuma i soLAmledat,
com cada REany, com caSOL7da any.

Gent DOgran,
FAprocurant no fer DOnosa,
FAtirant amb poca DOcosa,
FAprocurant no fer DOnosa.

DO FA x4
DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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