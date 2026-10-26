Intro:
DO FA x4 DOAsseguda al cos FAtat d'un llit es DOtrany, ella es FAmira DOd'una capsa FAcansada de guar DOdar fotogra FAfies SOLles mirades d'uns FAnens que ri SOLuen,ben afer DOrats SOLa una dona amb la FAfesomia SOLque de se FAgur li és fami DOliar. DO FA x2 DOCap al tard, quan a FAbaix van arri DObant les vi FAsites, DOella posa la FAràdio forta i DOfa com qui té a FAmigues. SOLEl fill gran la tru FAcava, SOLperò ara ella no hi DOsent; SOLla petita, amb tan FAta canalla, SOLno té FAtemps.
Gent
DOgran, FAprocurant no fer DOnosa, FAtirant amb poca DOcosa. FAEls reis els porta MImran per Na LAmdal MImreuma i so LAmledat,
com cada
REany, com ca SOL7da any. DO FA x2 DOAmoïnada per FAquè no troba en DOlloc les saba FAtilles, DOpensa que ne FAcessita més pe DOtons i menys pas FAtilles. SOLEn veu alta re FAcorda coses SOLi parla amb FAell, SOLque l'escolta des FAde la vall del SOLriu ver FAmell.
Gent
DOgran, FAprocurant no fer DOnosa, FAtirant amb poca DOcosa. FAEls reis els porta MImran per Na LAmdal MImreuma i so LAmledat,
com cada
REany, com ca SOL7da any. DO FA x4 SOL FA x4
Gent
DOgran, FAprocurant no fer DOnosa, FAtirant amb poca DOcosa. FAEls reis els porta MImran per Na LAmdal MImreuma i so LAmledat,
com cada
REany, com ca SOL7da any.
Gent
DOgran, FAprocurant no fer DOnosa, FAtirant amb poca DOcosa, FAprocurant no fer DOnosa. DO FA x4 DO
Gent
com cada
Gent
com cada
Gent
com cada
Gent