Intro:
MIm LAm RE SI
Es
MImcolta la veu, escolta la veu,
i al bal
LAmcó de la veïna hi falta un gerani teu.
Es
REcolta la veu, escolta la veu,
segui
SIrem posant floretes a aquest cel.
Es
MImcolta la veu, escolta la veu,
i al bal
LAmcó de la veïna hi falta un gerani teu.
Es
REcolta la veu, escolta la veu,
segui
SIrem posant floretes a aquest cel. MIm LAm RE SOL→ SI x2
Com un
MImarbre sense fulles veig la LAmvida passar,
la com
REparsa dels que guanyen fa una es SItona que ha passat.
I al car
MImrer de les paraules fa una mi LAmca que han callat,
i la
REveu que m’escoltava fa una es SItona que ha marxat.
I a l’ex
MImcursió de la vida jo vaig LAmdeixar-me el cel,
sort en
REtinc de la cantimplora que d’esperan SIça m’ha emborratxat.
Per ai
MImxò ja només ploro de LAmfelicitat,
i a
REles penes que vinguin soletes jo els hi SIfaré un bon comiat.
I jo
MImcanto per fer LAmtremolar les flors
del bal
REcó de la veïna i atra SOL→pada estic, en SIqueda un tros.
I jo
MImcanto per tots els LAmqui vinguin amb mi,
per fer
REjunts aquest viatge i fer marxar SOL→la boira que ta SIpa el camí. MIm LAm RE SOL→ SI x2
Es
MImcolta la veu, escolta la veu,
i al bal
LAmcó de la veïna hi falta un gerani teu.
Es
REcolta la veu, escolta la veu,
segui
SIrem posant floretes a aquest cel.
Es
MImcolta la veu, escolta la veu,
i al bal
LAmcó de la veïna hi falta un gerani teu.
Es
REcolta la veu, escolta la veu,
segui
SIrem posant floretes a aquest cel. MIm LAm RE SI x2 MImEscolta la veu! Escolta la veu!
I jo
MImcanto per fer LAmtremolar les flors
del bal
REcó de la veïna i atra SOL→pada estic, en SIqueda un tros.
I jo
MImcanto per tots els LAmqui vinguin amb mi,
per fer
REjunts aquest viatge i fer marxar SOL→la boira que ta SIpa el camí. MIm LAm RE SOL→ SI x2 MIm
Es
i al bal
Es
segui
Es
i al bal
Es
segui
Com un
la com
I al car
i la
I a l’ex
sort en
Per ai
i a
I jo
del bal
I jo
per fer
Es
i al bal
Es
segui
Es
i al bal
Es
segui
I jo
del bal
I jo
per fer