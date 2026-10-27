Geranis (Acords)

Escolta la veu, escolta la veu

Acords Acords
Sherpah
Intro: MIm
LAm RE SI

EsMImcolta la veu, escolta la veu,
i al balLAmcó de la veïna hi falta un gerani teu.
EsREcolta la veu, escolta la veu,
seguiSIrem posant floretes a aquest cel.
EsMImcolta la veu, escolta la veu,
i al balLAmcó de la veïna hi falta un gerani teu.
EsREcolta la veu, escolta la veu,
seguiSIrem posant floretes a aquest cel.

MIm LAm RE SOL→ SI x2

Com un MImarbre sense fulles veig la LAmvida passar,
la comREparsa dels que guanyen fa una esSItona que ha passat.

I al carMImrer de les paraules fa una miLAmca que han callat,
i la REveu que m’escoltava fa una esSItona que ha marxat.

I a l’exMImcursió de la vida jo vaig LAmdeixar-me el cel,
sort en REtinc de la cantimplora que d’esperanSIça m’ha emborratxat.

Per aiMImxò ja només ploro de LAmfelicitat,
i a REles penes que vinguin soletes jo els hi SIfaré un bon comiat.

I jo MImcanto per fer LAmtremolar les flors
del balREcó de la veïna i atraSOL→pada estic, en SIqueda un tros.
I jo MImcanto per tots els LAmqui vinguin amb mi,
per fer REjunts aquest viatge i fer marxar SOL→la boira que taSIpa el camí.

MIm LAm RE SOL→ SI x2

EsMImcolta la veu, escolta la veu,
i al balLAmcó de la veïna hi falta un gerani teu.
EsREcolta la veu, escolta la veu,
seguiSIrem posant floretes a aquest cel.
EsMImcolta la veu, escolta la veu,
i al balLAmcó de la veïna hi falta un gerani teu.
EsREcolta la veu, escolta la veu,
seguiSIrem posant floretes a aquest cel.

MIm LAm RE SI x2

MImEscolta la veu! Escolta la veu!

I jo MImcanto per fer LAmtremolar les flors
del balREcó de la veïna i atraSOL→pada estic, en SIqueda un tros.
I jo MImcanto per tots els LAmqui vinguin amb mi,
per fer REjunts aquest viatge i fer marxar SOL→la boira que taSIpa el camí.

MIm LAm RE SOL→ SI x2
MIm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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