Intro:
DO SOL FA DO
M'he trobat el Ge
SOLrard, m'ha tor FAnat a salu DOdar.
Fa molt temps, ell i
SOLjo vàrem FAser com dos ger DOmans.
Tothom sap, però
SOLningú ho diu, que FAva ser un acci DOdent;
aquell noi va
SOLmorir en FAmans de tanta DOgent. LAmDisset anys enga SOLbiat, apar FAtat de tot el DOmón, LAmel Gerard porta bar SOLba i ara FAfa servir el bas DOtó.
M'he trobat el Ge
SOLrard, m'ha tor FAnat a salu DOdar.
Fa molt temps, ell i
SOLjo vàrem FAser com dos ger DOmans.
Tothom sap, però
SOLningú ho diu, que FAva ser un acci DOdent;
aquell noi va
SOLmorir en FAmans de tanta DOgent. LAmDisset anys en SOLgabiat, apar FAtat de tot el DOmón, LAmel Gerard porta SOLbarba i ara FAfa servir el bas DOtó.
...I ara
FA→fa ser SOL→vir el bas DOtó, i ara FA→fa ser SOL→vir el bas DOtó.
Hi havia un pa
SOLgès que te FAnia una DOgranja,
en aquella gran
SOLja hi te FAnia un DOcavall,
també hi teni
SOLa dues- FAcentes o DOvelles,
també hi teni
SOLa un FAramat de DOpardals.
Les ovelles fe
SOLien. Bee FAeee DOee!
Els cavalls
SOLfeien. FAUu DOuuuuu!
Els peixos
SOLfeien. FAGlupglup DOglupglup!
I els gossos
SOLfeien. FAGuauguau DOguauguau!
Hi havia un pa
SOLgès que te FAnia una DOgranja,
en aquella gran
SOLja hi te FAnia un DOcavall,
també hi teni
SOLa dues- FAcentes o DOvelles,
també hi teni
SOLa un FAramat de DOpardals.
M'he trobat el Ge
Fa molt temps, ell i
Tothom sap, però
aquell noi va
M'he trobat el Ge
Fa molt temps, ell i
Tothom sap, però
aquell noi va
...I ara
Hi havia un pa
en aquella gran
també hi teni
també hi teni
Les ovelles fe
Els cavalls
Els peixos
I els gossos
Hi havia un pa
en aquella gran
també hi teni
també hi teni