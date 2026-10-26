Gerard (Acords)

M'he trobat el Gerard, m'ha tornat a saludar

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Intro: DO SOL FA DO

M'he trobat el GeSOLrard, m'ha torFAnat a saluDOdar.
Fa molt temps, ell i SOLjo vàrem FAser com dos gerDOmans.

Tothom sap, però SOLningú ho diu, que FAva ser un acciDOdent;
aquell noi va SOLmorir en FAmans de tanta DOgent.

LAmDisset anys engaSOLbiat, aparFAtat de tot el DOmón,
LAmel Gerard porta barSOLba i ara FAfa servir el basDOtó.

M'he trobat el GeSOLrard, m'ha torFAnat a saluDOdar.
Fa molt temps, ell i SOLjo vàrem FAser com dos gerDOmans.

Tothom sap, però SOLningú ho diu, que FAva ser un acciDOdent;
aquell noi va SOLmorir en FAmans de tanta DOgent.

LAmDisset anys enSOLgabiat, aparFAtat de tot el DOmón,
LAmel Gerard porta SOLbarba i ara FAfa servir el basDOtó.
...I ara FA→fa serSOL→vir el basDOtó, i ara FA→fa serSOL→vir el basDOtó.

Hi havia un paSOLgès que teFAnia una DOgranja,
en aquella granSOLja hi teFAnia un DOcavall,
també hi teniSOLa dues-FAcentes oDOvelles,
també hi teniSOLa un FAramat de DOpardals.
Les ovelles feSOLien. BeeFAeeeDOee!
Els cavalls SOLfeien. FAUuDOuuuuu!
Els peixos SOLfeien. FAGlupglupDOglupglup!
I els gossos SOLfeien. FAGuauguauDOguauguau!
Hi havia un paSOLgès que teFAnia una DOgranja,
en aquella granSOLja hi teFAnia un DOcavall,
també hi teniSOLa dues-FAcentes oDOvelles,
també hi teniSOLa un FAramat de DOpardals.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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