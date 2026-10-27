Són SImteves les FA#passes que m’han marSImcat el camí. Són teves les FA#paraules que m’aSImgrada sentir. Quina SOLsort ser el teu gerLAmà, somriure, SImcréixer i avanFA#çar, SOLviure tenint-te al meu cosFA#tat.
Són SImteves les FA#rialles que m’eixuSImguen les tristors. Són teves les FA#mirades que m’omSImplen de records. Petits moSOLments que tu has fet LAgrans, batecs d’inSImfants ara geFA#gants. SOLSempre estaràs dins els meus FA#plans.
SOLEts el més LAgran dels meus gerSImmans, el que fa LAles passes aSOLbans, el que la LApor no atuSImra. UooooLAoo!
SOLEts el més LAgran dels meus comSImpanys, el que m’aLAgafa de les SOLmans, dins aLAquesta aventuSImra. UoooLAooo! SOLFA#
SImFA#SOLFA#
Són SImteves les esFA#trelles que em guien SImquan vaig perdut. Són teves les proFA#meses amb les que SImjunts hem crescut. Quina SOLsort ser el teu gerLAmà, viure la SImvida que he soFA#miat, SOLsempre tenint-te al meu cosFA#tat.
Són SImteves les FA#rialles que m’eixuSImguen les tristors. Són teves les FA#mirades que m’omSImplen de records. Petits moSOLments que tu has fet LAgrans, batecs d’inSImfants ara geFA#gants. SOLSempre estaràs dins els meus FA#plans.
SOLEts el més LAgran dels meus gerSImmans, el que fa LAles passes aSOLbans, el que la LApor no atuSImra. UooooLAoo!
SOLEts el més LAgran dels meus comSImpanys, el que m’aLAgafa de les SOLmans, dins aLAquesta aventuSImra. UoooLAooo! SOLFA#