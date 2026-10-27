Gira-sols mirant la lluna (Acords)

Gira-sols mirant la lluna

Acords Acords
Miquel Abras
miquel abras equilibris impossibles
miquel abras equilibris impossibles
MI

Gira-MIsols mirant la lluna,
viatSIgers sense destí,
pescaDO#dors sense paciència,
somiaSOL#dors amb poc futur.

Només LAsé que si no estàs SIbé, busca un nou camí. MI
Només LAsé que si no estàs SIbé, busca un nou camí. MI

CorriMIols sense dreceres
SIserps sense verí,
acuDO#dits sense rialles,
dictaSOL#dors sense país.

Només LAsé que si no estàs SIbé, busca un nou camí. MI
Només LAsé que si no estàs SIbé, busca un nou camí. MI

De viLAda només n'hi ha uSIna.
De viLAda només n'hi ha uSIna.
De viLAda només n'hi ha uSIna.
De viLAda només n'hi ha uSIna.

Gira-MIsols mirant la lluna,
naSIdons sense padrins,
redacDO#tors sense notícies,
B. B. SOL#King sense Lucille.

Només LAsé que si no estàs SIbé, busca un nou camí. MI
Només LAsé que si no estàs SIbé, busca un nou camí. MI

De viLAda només n'hi ha uSIna.
De viLAda només n'hi ha uSIna.
De viLAda només n'hi ha uSIna.
De viLAda només n'hi ha uSIna.
Només LAsé que si no estàs SIbé, busca un nou camí. MI
Només LAsé que si no estàs SIbé, busca un nou camí MI
de viLAda només n'hi ha uSIna.
De viLAda només n'hi ha uSIna.
De viLAda només n'hi ha uSIna.
De viLAda només n'hi ha uSIna.
De viLAda només n'hi ha uSIna.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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