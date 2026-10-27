Gira-MIsols mirant la lluna, viatSIgers sense destí, pescaDO#dors sense paciència, somiaSOL#dors amb poc futur.
Només LAsé que si no estàs SIbé, busca un nou camí. MI Només LAsé que si no estàs SIbé, busca un nou camí. MI
CorriMIols sense dreceres SIserps sense verí, acuDO#dits sense rialles, dictaSOL#dors sense país.
Només LAsé que si no estàs SIbé, busca un nou camí. MI Només LAsé que si no estàs SIbé, busca un nou camí. MI
De viLAda només n'hi ha uSIna. De viLAda només n'hi ha uSIna. De viLAda només n'hi ha uSIna. De viLAda només n'hi ha uSIna.
Gira-MIsols mirant la lluna, naSIdons sense padrins, redacDO#tors sense notícies, B. B. SOL#King sense Lucille.
Només LAsé que si no estàs SIbé, busca un nou camí. MI Només LAsé que si no estàs SIbé, busca un nou camí. MI
De viLAda només n'hi ha uSIna. De viLAda només n'hi ha uSIna. De viLAda només n'hi ha uSIna. De viLAda només n'hi ha uSIna. Només LAsé que si no estàs SIbé, busca un nou camí. MI Només LAsé que si no estàs SIbé, busca un nou camí MI de viLAda només n'hi ha uSIna. De viLAda només n'hi ha uSIna. De viLAda només n'hi ha uSIna. De viLAda només n'hi ha uSIna. De viLAda només n'hi ha uSIna.