Gira tot igual però diferent (Acords)

He tornat a l'estudi on durant cinquanta anys

Acords Acords
Ginestà
ginesta gira tot igual pero diferent
ginesta gira tot igual pero diferent
He torDOnat a l'estudi on duMImrant cinquanta anys
vas pinFAmaj7tar tot el que t'estiDOmaves.
Si pogués explicar-te tot el MImque ens ha passat,
no saFAmaj7bria endreçar les paDOraules:
«vint-i-FAmaj7vuit tombarelles per fer aMImquest cinquè salt
hem perFAmaj7dut, per moments, la miDOrada»,
«hem ploFAmaj7rat lluny de casa i hem torMImnat al matí;
la innoFAmaj7cència ha marxat espanSOLadd11tada».

DOGira tot iSOLadd11gual, però diferent.
FAmaj7Hi ha dies SOLadd11que tot val la DOpena,
hi ha dies que volSOLadd11dria ser amb tu al setè DOcel. FAmaj7 SOLadd11
DOSé que ens mires i SOLadd11això em fa content,
FAmaj7que el món d'aSOLadd11vui se'n va a la DOmerda,
però et juro pel que SOLadd11vulguis que això ho guanyarem. DO

Hi ha qui ve a explicar històries, qui noMImmés vol fer el hit,
qui se'l FAmaj7menja el propi persoDOnatge,
qui canvia de llengua, qui ha veMImnut ideals
per noFAmaj7més uns quants euros i DOfama,
qui no es FAmaj7mulla, qui calla, però tamMImbé algun valent
deciFAmaj7dit a inclinar la parDOtida.
Hi ha qui FAmaj7té buits mil pisos, gent que MImdorm al carrer
i qui FAmaj7ven només odi i menSOLadd11tides.

DOGira tot iSOLadd11gual, però diferent.
FAmaj7Hi ha dies SOLadd11que tot val la DOpena,
hi ha dies que volSOLadd11dria ser amb tu al setè DOcel. FAmaj7 SOLadd11
DOSé que ens mires i SOLadd11això em fa content,
FAmaj7que el món d'aSOLadd11vui se'n va a la DOmerda,
però et juro pel que SOLadd11vulguis que això ho guanyarem. DO

Hi ha més males notícies: va pleMImgar el Pellicer,
però FAmaj7sembla que el Barça ja DOtira.
I en l'amor, vell amic, doncs soMImvint no ens va bé,
però hi ha FAmaj7gent, molta gent que ens estima. DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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