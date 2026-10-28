He tor
DOnat a l'estudi on du MImrant cinquanta anys
vas pin
FAmaj7tar tot el que t'esti DOmaves.
Si pogués explicar-te tot el
MImque ens ha passat,
no sa
FAmaj7bria endreçar les pa DOraules:
«vint-i-
FAmaj7vuit tombarelles per fer a MImquest cinquè salt
hem per
FAmaj7dut, per moments, la mi DOrada»,
«hem plo
FAmaj7rat lluny de casa i hem tor MImnat al matí;
la inno
FAmaj7cència ha marxat espan SOLadd11tada». DOGira tot i SOLadd11gual, però diferent. FAmaj7Hi ha dies SOLadd11que tot val la DOpena,
hi ha dies que vol
SOLadd11dria ser amb tu al setè DOcel. FAmaj7 SOLadd11 DOSé que ens mires i SOLadd11això em fa content, FAmaj7que el món d'a SOLadd11vui se'n va a la DOmerda,
però et juro pel que
SOLadd11vulguis que això ho guanyarem. DO
Hi ha qui ve a explicar històries, qui no
MImmés vol fer el hit,
qui se'l
FAmaj7menja el propi perso DOnatge,
qui canvia de llengua, qui ha ve
MImnut ideals
per no
FAmaj7més uns quants euros i DOfama,
qui no es
FAmaj7mulla, qui calla, però tam MImbé algun valent
deci
FAmaj7dit a inclinar la par DOtida.
Hi ha qui
FAmaj7té buits mil pisos, gent que MImdorm al carrer
i qui
FAmaj7ven només odi i men SOLadd11tides. DOGira tot i SOLadd11gual, però diferent. FAmaj7Hi ha dies SOLadd11que tot val la DOpena,
hi ha dies que vol
SOLadd11dria ser amb tu al setè DOcel. FAmaj7 SOLadd11 DOSé que ens mires i SOLadd11això em fa content, FAmaj7que el món d'a SOLadd11vui se'n va a la DOmerda,
però et juro pel que
SOLadd11vulguis que això ho guanyarem. DO
Hi ha més males notícies: va ple
MImgar el Pellicer,
però
FAmaj7sembla que el Barça ja DOtira.
I en l'amor, vell amic, doncs so
MImvint no ens va bé,
però hi ha
FAmaj7gent, molta gent que ens estima. DO
vas pin
Si pogués explicar-te tot el
no sa
«vint-i-
hem per
«hem plo
la inno
hi ha dies que vol
però et juro pel que
Hi ha qui ve a explicar històries, qui no
qui se'l
qui canvia de llengua, qui ha ve
per no
qui no es
deci
Hi ha qui
i qui
hi ha dies que vol
però et juro pel que
Hi ha més males notícies: va ple
però
I en l'amor, vell amic, doncs so
però hi ha