MImL'amor que tu em dones,
l'aSOLmor que m'entregues,
l'aLAmmor que ens desperta
REcada maDOtí.
MImEt sento propera,
et SOLsento sencera,
et LAmsento amb presència
REcada maDOtí.
MImGira sol, gira l'aSOLmor,
gira tot sol el LAmmón,
girem tu i jo i totREhom,
gira i DOtot gira.
MImGira la lluna
i els SOLastres tot d'una,
i la LAmnit s'il·lumina
i coREmença la DOfesta.
De MImviure la vida,
el SOLcercle s'amplia.
El LAmtemple és l'esfera
que es REfa amb cada DOpeça.
MImGira la lluna
i els SOLastres tot d'una,
i la LAmnit s'il·lumina
i coREmença la DOfesta.
De MImviure la vida,
el SOLcercle s'amplia.
El LAmtemple és l'esfera
que es REfa amb cada DOpeça.
MImGira sol, gira l'aSOLmor,
gira tot sol el LAmmón,
girem tu i jo i totREhom,
gira i DOtot gira.
REGira i tot DOgira. GiMImrem.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.