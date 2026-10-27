Giren (Acords)

Vidres que no et deixen veure com ballen els arbres

Acords Acords
Marc Amat
DOmaj7Vidres que no et deixen veure com ballen els arbres
FAquan passa la cara d’un vell conegut.
DOmaj7Vidres que no et deixen veure com volen paraigües
FAquan marxa per sempre tot el que has perdut.

DOmaj7I fas una Oroley cada matí,
FAcom si ell encara fos aquí.
DOmaj7Com quan dormíeu amagats
FArere llençols d’un blanc trencat.
DOmaj7I a fora el vent movia el blat
FAi el gos bordava sense parar.

DOmaj7 FA
DOmaj7 FA

DOmaj7Els seus jerseis de ratlles tricolors
FAde taronja fort, ocre, marró,
DOmaj7que tu odiaves d’amagat
FAse n’han anat per no tornar.

SOLI és que tot gira quan de cop
FAel sol canvia.
SOLI és que les nits venen de cop
FAsi el sol canvia de lloc.

DOmaj7 FA
DOmaj7 FA
DOmaj7 FA
DOmaj7 FA

DOmaj7Giren les vides FAdels éssers huDOmaj7mans. FA
DOmaj7Giren quan venen. FAGiren quan DOmaj7se’n van. FA
DOmaj7Gira el cafè, el FAteu sou i el DOmaj7teu fill. GiFAren quan sembla que no es mouran.
DOmaj7Giren les cares i FAgiren els LA#m7panys. DOmaj7

DOmaj7Fas sopars d’estiu al teu quart pis
FAi surts al cine amb un amic.
DOmaj7Que està prou bé, que és un bon pla,
FAperò els crèdits són sempre el final…

SOLQue no hi ha mai res més enllà,
FAquan el sol baixa.
SOLQue no hi ha mai res més enllà,
FAquan el sol baixa i se’n va.

DOmaj7 FA
DOmaj7 FA
DOmaj7 FA
DOmaj7 FA

DOmaj7Giren les vides FAdels éssers huDOmaj7mans. FA
DOmaj7Giren quan venen. FAGiren quan DOmaj7se’n van. FA
DOmaj7Gira el cafè, el FAteu sou i el DOmaj7teu fill. GiFAren quan sembla que no es mouran.
DOmaj7Giren les cares i FAgiren els LA#m7panys. DOmaj7

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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