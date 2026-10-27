DOmaj7Vidres que no et deixen veure com ballen els arbres FAquan passa la cara d’un vell conegut. DOmaj7Vidres que no et deixen veure com volen paraigües FAquan marxa per sempre tot el que has perdut.
DOmaj7I fas una Oroley cada matí, FAcom si ell encara fos aquí. DOmaj7Com quan dormíeu amagats FArere llençols d’un blanc trencat. DOmaj7I a fora el vent movia el blat FAi el gos bordava sense parar.
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DOmaj7Els seus jerseis de ratlles tricolors FAde taronja fort, ocre, marró, DOmaj7que tu odiaves d’amagat FAse n’han anat per no tornar.
SOLI és que tot gira quan de cop FAel sol canvia. SOLI és que les nits venen de cop FAsi el sol canvia de lloc.
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DOmaj7Giren les vides FAdels éssers huDOmaj7mans. FA DOmaj7Giren quan venen. FAGiren quan DOmaj7se’n van. FA DOmaj7Gira el cafè, el FAteu sou i el DOmaj7teu fill. GiFAren quan sembla que no es mouran. DOmaj7Giren les cares i FAgiren els LA#m7panys. DOmaj7
DOmaj7Fas sopars d’estiu al teu quart pis FAi surts al cine amb un amic. DOmaj7Que està prou bé, que és un bon pla, FAperò els crèdits són sempre el final…
SOLQue no hi ha mai res més enllà, FAquan el sol baixa. SOLQue no hi ha mai res més enllà, FAquan el sol baixa i se’n va.
DOmaj7FA DOmaj7FA DOmaj7FA DOmaj7FA
DOmaj7Giren les vides FAdels éssers huDOmaj7mans. FA DOmaj7Giren quan venen. FAGiren quan DOmaj7se’n van. FA DOmaj7Gira el cafè, el FAteu sou i el DOmaj7teu fill. GiFAren quan sembla que no es mouran. DOmaj7Giren les cares i FAgiren els LA#m7panys. DOmaj7