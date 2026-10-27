LA
Si es talons són REcampaneLAtes
i espardenyes de ballar, MI
els LAsecrets de els REseus ulls LAnegres
reflexen aiMIres gitans. LA
Una boca amb REdents de perLAla,
brillar tant no he vist MImai.
Me LAtransporten per altra REterra LA
com al·lot de MIdesset anys. LA
Jo RErecord una gitana, LA
dins els ulls duia un llumet. MI
Pell de LAcoure, moRErena i saLAna,
i un perfum de vi MIdolcet. LA
LA
Té sa fragància de REmel i roLAses
calant fort dins es meu MIpit,
LAmentres tant que una filla REi dona LA
dolces dormen MIdins es LAllit.
Puc sentir sa seREva riaLAlla
i es ballar dins es meu MIcap.
DeLAmatí, quan ja tot s'acaREba LA
costa creure MIque he soLAmiat.
Jo reREcord una gitaLAna,
dins els ulls duia un lluMImet.
Pell de LAcoure, moreREna i saLAna,
i un perfum MIde vi dolLAcet.
RE LA MI
LA RE LA MI LA
RE LA MI
LA RE LA MI LA
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