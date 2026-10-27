MI♭Busco una sortida, però SOLmsegueixo sobre gel. SI♭mSi em trobo, tornaré; LA♭si em trobo, intentaré tornar. MI♭Crec que hi ha una pista. He faSOLmllat i m'heu fallat. SI♭mSi em trobo, tornaré; LA♭si us trobo, em deixareu.
SI♭Tornar al nostre LA♭lloc, on tot és fàSI♭mcil, només hi ha LA♭foc i ens cremen SI♭tant les ganes, LA♭tant les ganes.
MI♭Riu SI♭m MI♭si perds, SI♭m DOmbeu LA♭ MI♭glops de SI♭m MI♭→SI♭mtemps MI♭i més lluny, SI♭m RE♭ves si a LA♭tu t'esperen.
MI♭RE♭LA♭
MI♭Penso en tots els dies i disSOLmsabtes que he perdut. SI♭mSi els trobo, tornaré; LA♭si els trobo, ens els repartirem.
MI♭Bufaré la cendra que SOLmhe deixat darrera meu, SI♭mno us ha deixat tornar, LA♭però si voleu, podem anar... SI♭al nostre LA♭lloc, on tot és fàSI♭mcil, només hi ha LA♭foc i ens cremen SI♭tant les ganes, LA♭tant les ganes.
MI♭Riu SI♭m MI♭si perds, SI♭m DOmbeu LA♭ MI♭glops de SI♭m MI♭→SI♭mtemps MI♭i més lluny, SI♭m RE♭ves si a LA♭tu t'esperen.
MI♭Riu SI♭m MI♭si perds, SI♭m DOmbeu LA♭ MI♭glops de SI♭m MI♭→SI♭mtemps MI♭i més lluny, SI♭m RE♭ves si a LA♭tu t'esperen. SI♭Al nostre LA♭lloc, on tot és fàSI♭mcil, només hi ha LA♭foc i et cremen SI♭tant les ganes, LA♭tant les ganes.
FARiu DOm FAsi perds, DOm REmbeu SI♭ FAglops de DOm FA→DOmtemps FAi més lluny, DOm REmves SI♭si a tu t'esperen.