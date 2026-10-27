Glops de temps (Acords)

Busco una sortida

Acords Acords
Berta
berta tan al limit
berta tan al limit
MI♭Busco una sortida,
però SOLmsegueixo sobre gel.
SI♭mSi em trobo, tornaré;
LA♭si em trobo, intentaré tornar.
MI♭Crec que hi ha una pista.
He faSOLmllat i m'heu fallat.
SI♭mSi em trobo, tornaré;
LA♭si us trobo, em deixareu.

SI♭Tornar al nostre LA♭lloc,
on tot és fàSI♭mcil,
només hi ha LA♭foc
i ens cremen SI♭tant les ganes,
LA♭tant les ganes.

MI♭Riu SI♭m
MI♭si perds, SI♭m
DOmbeu LA♭
MI♭glops de SI♭m
MI♭→SI♭mtemps
MI♭i més lluny, SI♭m
RE♭ves si a LA♭tu t'esperen.

MI♭ RE♭ LA♭

MI♭Penso en tots els dies i
disSOLmsabtes que he perdut.
SI♭mSi els trobo, tornaré;
LA♭si els trobo, ens els repartirem.

MI♭Bufaré la cendra
que SOLmhe deixat darrera meu,
SI♭mno us ha deixat tornar,
LA♭però si voleu, podem anar...
SI♭al nostre LA♭lloc,
on tot és fàSI♭mcil,
només hi ha LA♭foc
i ens cremen SI♭tant les ganes,
LA♭tant les ganes.

MI♭Riu SI♭m
MI♭si perds, SI♭m
DOmbeu LA♭
MI♭glops de SI♭m
MI♭→SI♭mtemps
MI♭i més lluny, SI♭m
RE♭ves si a LA♭tu t'esperen.

MI♭Riu SI♭m
MI♭si perds, SI♭m
DOmbeu LA♭
MI♭glops de SI♭m
MI♭→SI♭mtemps
MI♭i més lluny, SI♭m
RE♭ves si a LA♭tu t'esperen.
SI♭Al nostre LA♭lloc,
on tot és fàSI♭mcil,
només hi ha LA♭foc
i et cremen SI♭tant les ganes,
LA♭tant les ganes.

FARiu DOm
FAsi perds, DOm
REmbeu SI♭
FAglops de DOm
FA→DOmtemps
FAi més lluny, DOm
REmves SI♭si a tu t'esperen.

FA DOm REm SI♭

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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