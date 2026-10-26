Glòria (Acords)

Tu, que m'has vist caure a terra

Acords Acords
Sau
sau el mes gran dels pecadors
sau el mes gran dels pecadors
LA DO#m SIm
LA DO#m SIm

LATu, que DO#mm'has vist cauSImre a terra,
LAtu, que DO#msempre SImm'has trobat
REen les nits de lluna MIplena
LAdormint DO#men el SImteu sofà.

LAmTu m'aDOjudes sense FA7pressa;
LAmsi cal, DOdeixes el FA7que tens;
SOLm'obres sempre casa FA7teva
LAmperquè DOno em quedi al FA7carrer.

LAEns fem DO#mvells, però no hi ha SImpressa,
LAenDO#mtre copes em SImvas dir,
REcol·locats quasi com MIsempre,
LAsense DO#mun duro, però amb SImestil.

LAmNo desitDOjo una altra FA7cosa:
LAmel meu DOmón, els meus FA7amics.
SOLI la vida no em fa FA7nosa,
LAmmentre DOtingui un ros FA7als dits.

DOEntreREmig de vells poFA7emes
DOde la REGlòria del pasLA#sat
DOhe troREbat aquesta hisFA7tòria
DOde la SOLnostra amisFA7tat
DOque potSOLser havies obliFA7dat. LA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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