Governant (Acords)

Trobador, comediant, he vist somnis de pedra enmig del

Acords Acords
Txarango
Intro: DO MIm SOL RE x2

TrobaDOdor, comeSOLdiant, REhe vist somnis de pedra enmig del fang.
DOAtraSOLpats, REoblidar-se de tot.
CamiDOnant desSOLcalç, REhe vist ballar la vida com un DOvals,
aSOLdorREmir-se badallant.
He aiDOxecat SOLles mans, REhe vist cridar les places de mig DOmón,
treSOLmoRElar la trona dels senyors.

GoverDOnant, toSOLca el REdos! Canta la primavera i,
senDOse SOLpors, REcanta sense pors.

DO→TreRE→moSOLla la REtrona dels seSOLnyors,
reREvolta de primaSOLvera,
ara REcanta sense SOLpors!
DO→TreRE→moSOLla la REtrona dels seSOLnyors,
reREvolta de primaSOLvera,
ara REcanta sense SOLpors!

RE
DO SOL RE x2

ComerDOciant de dura SOLpell, REhe vist morir de fam
i no DOés estrany que el fuSOLsell REse'n recordi de tu.
PasseDOjant pels sons, he SOLvist REmoure muntanyes amb cançons,
DOtremolar SOLla REtrona dels senyors.

GoverDOnant, toSOLca el REdos! Canta la primavera i,
senDOse SOLpors, REcanta sense pors.

DO→TreRE→moSOLla la REtrona dels seSOLnyors,
reREvolta de primaSOLvera,
ara REcanta sense SOLpors!
DO→TreRE→moSOLla la REtrona dels seSOLnyors,
reREvolta de primaSOLvera,
ara REcanta sense SOLpors!

RE
DO MIm SOL RE x2

DOHe vist somnis de peMImdra enmig del SOLfang, atrapats, obliREdar-se de tot.
DOHe vist ballar la MImvida com SOLun vals, adormir-REse badallant.
DOHe caminat descalç. He MImaixecat les SOLmans. He vist cridar les plaREces de mig món,
DOtremolar el ciment MImdels senyors. SOLHe vist moure muntaREnyes amb cançons,
DOpassejant pels MImsons, tremoSOLlar la trona REdels senyors.

GoverDOnant, toca el SOLdos! RECanta la primavera i,
senDOse pors, SOLcanREta sense pors.
GoverDOnant, toca el SOLdos! RECanta la primavera i,
senDOse pors, SOLcanREta sense pors.

DO→TreRE→moSOLla la REtrona dels seSOLnyors,
reREvolta de primaSOLvera,
ara REcanta sense SOLpors!
DO→TreRE→moSOLla la REtrona dels seSOLnyors,
reREvolta de primaSOLvera,
ara REcanta sense SOLpors!
DO→TreRE→moSOLla la REtrona dels seSOLnyors,
reREvolta de primaSOLvera,
ara REcanta sense SOLpors!
DO→TreRE→moSOLla la REtrona dels seSOLnyors,
reREvolta de primaSOLvera,
ara REcanta sense SOLpors!

RE SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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