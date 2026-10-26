Intro:
DO MIm SOL RE x2
Troba
DOdor, come SOLdiant, REhe vist somnis de pedra enmig del fang. DOAtra SOLpats, REoblidar-se de tot.
Cami
DOnant des SOLcalç, REhe vist ballar la vida com un DOvals,
a
SOLdor REmir-se badallant.
He ai
DOxecat SOLles mans, REhe vist cridar les places de mig DOmón,
tre
SOLmo RElar la trona dels senyors.
Gover
DOnant, to SOLca el REdos! Canta la primavera i,
sen
DOse SOLpors, REcanta sense pors. DO→Tre RE→mo SOLla la REtrona dels se SOLnyors,
re
REvolta de prima SOLvera,
ara
REcanta sense SOLpors! DO→Tre RE→mo SOLla la REtrona dels se SOLnyors,
re
REvolta de prima SOLvera,
ara
REcanta sense SOLpors! RE DO SOL RE x2
Comer
DOciant de dura SOLpell, REhe vist morir de fam
i no
DOés estrany que el fu SOLsell REse'n recordi de tu.
Passe
DOjant pels sons, he SOLvist REmoure muntanyes amb cançons, DOtremolar SOLla REtrona dels senyors.
Gover
DOnant, to SOLca el REdos! Canta la primavera i,
sen
DOse SOLpors, REcanta sense pors. DO→Tre RE→mo SOLla la REtrona dels se SOLnyors,
re
REvolta de prima SOLvera,
ara
REcanta sense SOLpors! DO→Tre RE→mo SOLla la REtrona dels se SOLnyors,
re
REvolta de prima SOLvera,
ara
REcanta sense SOLpors! RE DO MIm SOL RE x2 DOHe vist somnis de pe MImdra enmig del SOLfang, atrapats, obli REdar-se de tot. DOHe vist ballar la MImvida com SOLun vals, adormir- REse badallant. DOHe caminat descalç. He MImaixecat les SOLmans. He vist cridar les pla REces de mig món, DOtremolar el ciment MImdels senyors. SOLHe vist moure munta REnyes amb cançons, DOpassejant pels MImsons, tremo SOLlar la trona REdels senyors.
Gover
DOnant, toca el SOLdos! RECanta la primavera i,
sen
DOse pors, SOLcan REta sense pors.
Gover
DOnant, toca el SOLdos! RECanta la primavera i,
sen
DOse pors, SOLcan REta sense pors. DO→Tre RE→mo SOLla la REtrona dels se SOLnyors,
re
REvolta de prima SOLvera,
ara
REcanta sense SOLpors! DO→Tre RE→mo SOLla la REtrona dels se SOLnyors,
re
REvolta de prima SOLvera,
ara
REcanta sense SOLpors! DO→Tre RE→mo SOLla la REtrona dels se SOLnyors,
re
REvolta de prima SOLvera,
ara
REcanta sense SOLpors! DO→Tre RE→mo SOLla la REtrona dels se SOLnyors,
re
REvolta de prima SOLvera,
ara
REcanta sense SOLpors! RE SOL
Troba
Cami
a
He ai
tre
Gover
sen
re
ara
re
ara
Comer
i no
Passe
Gover
sen
re
ara
re
ara
Gover
sen
Gover
sen
re
ara
re
ara
re
ara
re
ara