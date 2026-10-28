RE SOL RE SOL
Comencem a goverDOnar-nos,
que REneixi de DOnaltros l’emoció.
SOLQue desapareguin DObàndols,
som REescamots DOd’insurrecció.
SOLComencem a goverDOnar-nos,
que REneixi de DOnaltros la passió.
SOLQue desapareguin DObàndols,
som REescamots DOd’insurrecció,
l’aleREgria de la revolució!
On m’agrada a mi troDObar-te és al carSOLrer,
fem que valgui la REpena,
no et quedis enSOLrere.
On m’aREgrada a mi troDObar-te és al carSOLrer,
insubmisa i desREperta.
Ara et SOLtoca a tu!
MImUn REcos vaDOlent que balla al compàs
MImdel REtemps. DOUn cos valent.
MImUn REcos vaDOlent que balla al compàs
MImdel REvent. DOUn cos valent.
LAm DO SOL
Comencem a goverDOnar-nos,
que REneixi de DOnaltros la il·lusió.
SOLQue desapareguin DObàndols,
som REescamots DOd’insurrecció.
SOLComencem a goverDOnar-nos,
que REneixi de DOnaltros el ressò.
SOLQue desapareguin DObàndols,
som REescamots DOd’insurrecció,
l’aleREgria de la revolució!
On m’agrada a mi troDObar-te és al carSOLrer,
fem que valgui la REpena,
no et quedis enSOLrere.
On m’aREgrada a mi troDObar-te és al carSOLrer,
insubmisa i desREperta.
Insubmisa i desSOLperta.
On m’aREgrada a mi troDObar-te és al carSOLrer,
aixequem polseREguera,
celebrem la reSOLvetlla.
On m’aREgrada a mi troDObar-te és al carSOLrer,
insubmisa i desREperta.
Ara et SOLtoca a tu!
RE SOL RE SOL
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.