Per fer-me vo
FAlar quan
passo massa dies amb els peus a
SI♭ter FAra,
i per ater
REmrar-me
quan
DOtinc el cap als núvols i no SI♭sé ni com bai FAxar.
Per a quan cal cridar,
FAcridar
que el món és nostre i no hi ha res a
SI♭per FAdre.
La valen
REmtia
mai
DOha estat no tenir por, sinó se SI♭guir sempre avan FAçant.
Tot
DOi el REmdolor.
Per
DOtant, per SI♭tot,
per molt
FAmés del DOque espe REmrava
o
DOcreia merèixer FAjo,
pot
DOser mai tindré parau SI♭les. FAPer dir DOque el REmmón és un SI♭lloc millor FAamb el DOteu somriu REmre vestint-me SI♭els dies, FAque no DOtinc por REmsi aquí als SI♭teus braços FAla in DOcerte REmsa se'm fa es SI♭perança,
només et puc intentar donar les
FAgràcies. DO REm SI♭
Per fer-me can
FAtar quan no sé com dir-te el que vull dir,
no tinc pa
SI♭rau FAles
per expli
REmcar-te
que el mi
DOllor d'aquesta vida m'ha pas SI♭sat al teu cos FAtat.
Per a quan
FAcal lluitar, lluitar la més petita
i la més gran de les ba
SI♭ta FAlles
amb tota l'à
REmnima,
que esti
DOmar sense mesura és l'únic SI♭que ens podrà sal FAvar.
De
DOla fos REmcor.
Per
DOtant, per SI♭tot,
per molt
FAmés del DOque espe REmrava
o
DOcreia merèixer FAjo,
pot
DOser mai tindré parau SI♭les. FAPer dir DOque el REmmón és un SI♭lloc millor FAamb el DOteu somriu REmre vestint-me SI♭els dies, FAque no DOtinc por REmsi aquí als SI♭teus braços FAla in DOcerte REmsa se'm fa es SI♭perança,
només et puc intentar donar les
FAgràcies. FA DO REm SI♭ x2
passo massa dies amb els peus a
i per ater
quan
Per a quan cal cridar,
que el món és nostre i no hi ha res a
La valen
mai
Tot
Per
per molt
o
pot
només et puc intentar donar les
Per fer-me can
no tinc pa
per expli
que el mi
Per a quan
i la més gran de les ba
amb tota l'à
que esti
De
Per
per molt
o
pot
només et puc intentar donar les