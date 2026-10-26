Gràcies (Acords)

Per fer-me volar quan

Acords Acords
Els Catarres
els catarres paracaigudistes
els catarres paracaigudistes
Per fer-me voFAlar quan
passo massa dies amb els peus a SI♭terFAra,
i per aterREmrar-me
quan DOtinc el cap als núvols i no SI♭sé ni com baiFAxar.

Per a quan cal cridar, FAcridar
que el món és nostre i no hi ha res a SI♭perFAdre.
La valenREmtia
mai DOha estat no tenir por, sinó seSI♭guir sempre avanFAçant.

Tot DOi el REmdolor.

Per DOtant, per SI♭tot,
per molt FAmés del DOque espeREmrava
o DOcreia merèixer FAjo,
potDOser mai tindré parauSI♭les.

FAPer dir DOque el REmmón és un SI♭lloc millor
FAamb el DOteu somriuREmre vestint-me SI♭els dies,
FAque no DOtinc por REmsi aquí als SI♭teus braços
FAla inDOcerteREmsa se'm fa esSI♭perança,
només et puc intentar donar les FAgràcies.

DO REm SI♭

Per fer-me canFAtar quan no sé com dir-te el que vull dir,
no tinc paSI♭rauFAles
per expliREmcar-te
que el miDOllor d'aquesta vida m'ha pasSI♭sat al teu cosFAtat.

Per a quan FAcal lluitar, lluitar la més petita
i la més gran de les baSI♭taFAlles
amb tota l'àREmnima,
que estiDOmar sense mesura és l'únic SI♭que ens podrà salFAvar.

De DOla fosREmcor.

Per DOtant, per SI♭tot,
per molt FAmés del DOque espeREmrava
o DOcreia merèixer FAjo,
potDOser mai tindré parauSI♭les.

FAPer dir DOque el REmmón és un SI♭lloc millor
FAamb el DOteu somriuREmre vestint-me SI♭els dies,
FAque no DOtinc por REmsi aquí als SI♭teus braços
FAla inDOcerteREmsa se'm fa esSI♭perança,
només et puc intentar donar les FAgràcies.

FA DO REm SI♭ x2

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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