Gran (Acords)

Si després de sortir de nit et promets que has de suprimir

Acords Acords
Els Pets
els pets sol
els pets sol
FA

FASi després de sortir de nit et promets que has de suprimir
les resSI♭saques i redescobrir el FAVichy;
FAsi cada visita al mirall sols serveix per agafar una
enrabiSI♭ada o treure't un LAmpèl blanc;
si ja REmquasi no reDOcordes l'anLAmsietat
d'espeREmrar aquella truDOcada d'aSOLmmagat
i et preDOguntes què ha FApassat,
SI♭serà que DOt'has fet FAgran,
SI♭serà que DOt'has fet SOLmgran, que t'has fet DOgran.

FA

FASi dediques més de la meitat del que parles per recordar
velles SI♭glòries o quan vas fer el solFAdat;
FAsi a l'estant damunt del sofà veus com es van
amuntegant els proSI♭jectes que mai es comLAmpliran;
si de REmcul de mal seDOient ara has LAmpassat
a ser el REmmàxim expoDOnent d'un caSOLmsolà
i et preDOguntes què ha pasFAsat.

SI♭Serà que DOt'has fet FAgran...

Si de REmcul de mal seDOient ara has LAmpassat...
SI♭Serà que DOt'has fet FAgran...

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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