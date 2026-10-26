FASi després de sortir de nit et promets que has de suprimir les resSI♭saques i redescobrir el FAVichy; FAsi cada visita al mirall sols serveix per agafar una enrabiSI♭ada o treure't un LAmpèl blanc; si ja REmquasi no reDOcordes l'anLAmsietat d'espeREmrar aquella truDOcada d'aSOLmmagat i et preDOguntes què ha FApassat, SI♭serà que DOt'has fet FAgran, SI♭serà que DOt'has fet SOLmgran, que t'has fet DOgran.
FA
FASi dediques més de la meitat del que parles per recordar velles SI♭glòries o quan vas fer el solFAdat; FAsi a l'estant damunt del sofà veus com es van amuntegant els proSI♭jectes que mai es comLAmpliran; si de REmcul de mal seDOient ara has LAmpassat a ser el REmmàxim expoDOnent d'un caSOLmsolà i et preDOguntes què ha pasFAsat.
SI♭Serà que DOt'has fet FAgran...
Si de REmcul de mal seDOient ara has LAmpassat... SI♭Serà que DOt'has fet FAgran...