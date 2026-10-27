SI♭No et demano que FAmm'esperis, que no LA♭fugis lluny de MI♭mi. SI♭No vull ser el que FAmt'escolta quan no LA♭saps el que vols MI♭dir.
SI♭No et demano que em FAmsorprenguis, sols diLA♭gue'm la veritat. MI♭ SI♭No vull que et faFAmcis enrera. Sense LA♭pressa arribarà. MI♭
FAmJa no mires mai enRE♭rera perquè et LA♭sents acompaMI♭nyat, FAmperquè saps que amb RE♭un somriure LA♭tornaré. MI♭
FAmJa no et queda res RE♭a perdre perquè tot LA♭ho vols doMI♭nar. FAmVius al dia, saps que mai no és RE♭massa LA♭tard. MI♭
SI♭FAmLA♭MI♭
SI♭Sols regala'm un FAmsomriure si és aLA♭legre el teu moMI♭ment. SI♭Si sents lliure les FAmidees, sigues LA♭sempre el que MI♭vols ser.
SI♭Ja no em queda res FAmper perdre, ja no LA♭vull amagar res, MI♭ SI♭i quan tornis tan FAmsincera, jo poLA♭dré veure qui ets. MI♭
FAmJa no mires mai enRE♭rera perquè et LA♭sents acompaMI♭nyat, FAmperquè saps que amb RE♭un somriure LA♭tornaré. MI♭
FAmJa no et queda res RE♭a perdre perquè tot LA♭ho vols doMI♭nar. FAmVius al dia, saps que mai no és RE♭massa LA♭→MI♭tard.
RE♭No deixaré LA♭que' res ni ninMI♭gú em pugui prendre el SI♭meu present, RE♭ i seguiré LA♭al teu cosMI♭tat. SI♭
FAmJa no mires mai enRE♭rera perquè et LA♭sents acompaMI♭nyat, FAmperquè saps que amb RE♭un somriure LA♭tornaré. MI♭
FAmJa no et queda res RE♭a perdre perquè tot LA♭ho vols doMI♭nar. FAmVius al dia, saps que mai no és RE♭massa tard. LA♭MI♭
FAmJo no vull que siRE♭guis meva, sols et vull LA♭al meu MI♭costat. FAmTant me fa si vens, RE♭et quedes o te'n vas. LA♭MI♭ Gràcies per FAmdeixar-me veure RE♭ que em mereiLA♭xo aquest MI♭regal, FAmque estimant mai RE♭res no em tornarà a fer LA♭→MI♭mal…
FAmJa no mires mai enRE♭rera perquè et LA♭sents acompaMI♭nyat, FAmperquè saps que amb RE♭un somriure LA♭tornaré MI♭al teu costat.
FAmJa no et queda res RE♭a perdre perquè tot LA♭ho vols doMI♭nar. FAmVius al dia, saps que mai no és RE♭massa tard. LA♭MI♭