Gratitud (Acords)

No et demano que m'esperis

Acords Acords
Damià Olivella
damia olivella ara
damia olivella ara
SI♭ FAm LA♭ MI♭
SI♭ FAm LA♭ MI♭
SI♭ FAm LA♭ MI♭
SI♭ FAm LA♭ MI♭

SI♭No et demano que FAmm'esperis,
que no LA♭fugis lluny de MI♭mi.
SI♭No vull ser el que FAmt'escolta
quan no LA♭saps el que vols MI♭dir.

SI♭No et demano que em FAmsorprenguis,
sols diLA♭gue'm la veritat. MI♭
SI♭No vull que et faFAmcis enrera.
Sense LA♭pressa arribarà. MI♭

FAmJa no mires mai enRE♭rera
perquè et LA♭sents acompaMI♭nyat,
FAmperquè saps que amb RE♭un somriure
LA♭tornaré. MI♭

FAmJa no et queda res RE♭a perdre
perquè tot LA♭ho vols doMI♭nar.
FAmVius al dia,
saps que mai no és RE♭massa LA♭tard. MI♭

SI♭ FAm LA♭ MI♭

SI♭Sols regala'm un FAmsomriure
si és aLA♭legre el teu moMI♭ment.
SI♭Si sents lliure les FAmidees,
sigues LA♭sempre el que MI♭vols ser.

SI♭Ja no em queda res FAmper perdre,
ja no LA♭vull amagar res, MI♭
SI♭i quan tornis tan FAmsincera,
jo poLA♭dré veure qui ets. MI♭

FAmJa no mires mai enRE♭rera
perquè et LA♭sents acompaMI♭nyat,
FAmperquè saps que amb RE♭un somriure
LA♭tornaré. MI♭

FAmJa no et queda res RE♭a perdre
perquè tot LA♭ho vols doMI♭nar.
FAmVius al dia,
saps que mai no és RE♭massa LA♭→MI♭tard.

RE♭No deixaré LA♭que' res ni ninMI♭
em pugui prendre el SI♭meu present, RE♭
i seguiré LA♭al teu cosMI♭tat. SI♭

FAmJa no mires mai enRE♭rera
perquè et LA♭sents acompaMI♭nyat,
FAmperquè saps que amb RE♭un somriure
LA♭tornaré. MI♭

FAmJa no et queda res RE♭a perdre
perquè tot LA♭ho vols doMI♭nar.
FAmVius al dia,
saps que mai no és RE♭massa tard. LA♭ MI♭

FAmJo no vull que siRE♭guis meva,
sols et vull LA♭al meu MI♭costat.
FAmTant me fa si vens, RE♭et quedes o te'n vas. LA♭ MI♭
Gràcies per FAmdeixar-me veure RE♭
que em mereiLA♭xo aquest MI♭regal,
FAmque estimant mai RE♭res no em tornarà a fer LA♭→MI♭mal…

FAmJa no mires mai enRE♭rera
perquè et LA♭sents acompaMI♭nyat,
FAmperquè saps que amb RE♭un somriure
LA♭tornaré MI♭al teu costat.

FAmJa no et queda res RE♭a perdre
perquè tot LA♭ho vols doMI♭nar.
FAmVius al dia,
saps que mai no és RE♭massa tard. LA♭ MI♭

SI♭ FAm LA♭ MI♭
SI♭ FAm LA♭ MI♭
SI♭ FAm LA♭ MI♭
SI♭ FAm LA♭ MI♭

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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