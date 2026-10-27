SI♭Dono gràciMI♭es als meus papes
que una SOLmflauta em van comFAprar.
SI♭Amb 15 anys vam MI♭fer una banda,
però mai SOLmno ens va funcioFAnar.
SI♭Els anys van aMI♭nar passant,
SOLmels amics van aFAnar tirant.
SI♭No ens escoltaMI♭va ni el tato,
però ho seSOLmguíem intenFAtant.
I ara tinc un grup de MI♭pop que li agrada als teus SI♭pares.
Cantem cançons d'aMI♭mor d'històries invenFAtades.
Tenia un grup de MI♭rock, no veníem enSI♭trades.
No sé com SOLmhe acabat aDOquí.
I ara tinc un grup de MI♭pop que li agrada als teus SI♭pares.
Cantem cançons d'aMI♭mor d'històries invenFAtades.
Tenia un grup de MI♭rock, no veníem enSI♭trades.
No sé com SOLmhe acabat aDOquí.
I ara tinc un grup de MI♭pop, SI♭ MI♭ FA MI♭ SI♭
tinc un grup de SOLmpop que li agrada als teus DOpares.
Tenia un grup amb els SI♭col·leMI♭gues
amb 4 asSOLmsajos setmaFAnals.
Si improvisàvem, fèiem SI♭peMI♭na,
però ens era iSOLmgual, ens era iFAgual.
I ara tenim 200 SI♭teMI♭mes,
un disco SOLmd’or penjat per FAaquí,
i hem fet del pop el nostre emSI♭blema.
Molaba MI♭más cuando eras SOLmCrema,
però ara MI♭sí.
I ara tinc un grup de MI♭pop que li agrada als teus SI♭pares.
Cantem cançons d'aMI♭mor d'històries invenFAtades.
Tenia un grup de MI♭rock, no veníem enSI♭trades.
No sé com SOLmhe acabat aDOquí.
I ara tinc un grup de MI♭pop, SI♭ MI♭ FA MI♭ SI♭
tinc un grup de SOLmpop que li agrada als teus DOpares.
Aquesta MI♭melo ja em soFAnava
d’una canSOLmçó del 2005,
i em diMI♭uen que ja toFAcava
que SOLmsurts un altre hit.
Un altre MI♭hit. FA
Un altre SOLmhit.
Un altre MI♭hit.
Un altre FAhit.
I ara tinc un grup de pop que li agrada als teus DOpares.
Cantem cançons d'aFAmor d'històries invenSOLtades.
Tenia un grup de FArock, no veníem enDOtrades.
No sé com LAmhe acabat aREquí.
I ara tinc un grup de MI♭pop, SI♭ MI♭ FA MI♭ SI♭
i ara tinc un grup de SOLmpop que li agrada als teus DOpares.
MI♭ SI♭ MI♭ FA MI♭ SI♭
I ara tinc un grup de SOLmpop que li agrada als teus pares.
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