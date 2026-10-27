Guapíssima (Acords)

Ella no és guapa

Acords Acords
Banda Neón
Ella no és SIguapa,
t’ho juro que és guaMIpíssima.
I amb uns "piSOL#mropos"
es FA#posa vermeMIllíssima.
No m’agrades, m’enSIcantes.
Quan em mires, em RE#mmates.
I tinc por que algun SOL#mdia
la seva aleFA#gria se l’emporti un MIaltre.

Mira SIsi ha avançat la ciència
que ara RE#mels bombons caminen.
Si em paSOL#mguessin per penFA#sar-te,
no saps MItot el que em deurien.

Que no SIt’he trobat al Google,
però el que RE#mbusco tu ho tens tot.
No volSOL#mdria que et mulFA#tessin
per haver-MIme robat el cor.

Ella no és SIguapa,
t’ho juro que és guaMIpíssima.
I amb uns "piSOL#mropos"
es FA#posa vermeMIllíssima.
No m’agrades, m’enSIcantes.
Quan em mires, em RE#mmates.
I tinc por que algun SOL#mdia
la seva aleFA#gria se l’emporti un MIaltre.

No SOL#msé si pregunFA#tar-te "com esMItàs?"
Si estàs SOL#mmés bona que el pa! FA#
Si estàs MImés bona que el pa!

SI("Emergències, digui'm?")
SI(Hola! Amb la policia? Digui'm.)
SI(Policia, policia. Sí.)
SI (M'han robat, m'han robat!)
SI(Què t'han robat?)
M’han robat el RE#mcor, però és que ho té MItot.

SI És catalana, (és catalana)
SI de cara guapa, (de cara guapa)
SIse’m cau la baba (se'm cau la baba)
SIi té un somriure de xula que em mata!

Ella no és SIguapa,
t’ho juro que és guaMIpíssima.
I amb uns "piSOL#mropos"
es FA#posa vermeMIllíssima.
No m’agrades, m’enSIcantes.
Quan em mires, em RE#mmates.
I tinc por que algun SOL#mdia
la seva aleFA#gria se l’emporti un MIaltre.

SI RE#m SOL#m FA# MI

SII no sabia què poRE#msar-me...
SOL#mI m’he poFA#sat a pensar en MItu,
SIamb tu i RE#mamb tu.

SII no sabia què poRE#msar-me...
SOL#mI m’he poFA#sat a pensar en MItu.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi