Ella no és SI guapa,

t’ho juro que és gua MI píssima.

I amb uns "pi SOL#m ropos"

es FA# posa verme MI llíssima.

No m’agrades, m’en SI cantes.

Quan em mires, em RE#m mates.

I tinc por que algun SOL#m dia

la seva ale FA# gria se l’emporti un MI altre.



Mira SI si ha avançat la ciència

que ara RE#m els bombons caminen.

Si em pa SOL#m guessin per pen FA# sar-te,

no saps MI tot el que em deurien.



Que no SI t’he trobat al Google,

però el que RE#m busco tu ho tens tot.

No vol SOL#m dria que et mul FA# tessin

per haver- MI me robat el cor.



Ella no és SI guapa,

t’ho juro que és gua MI píssima.

I amb uns "pi SOL#m ropos"

es FA# posa verme MI llíssima.

No m’agrades, m’en SI cantes.

Quan em mires, em RE#m mates.

I tinc por que algun SOL#m dia

la seva ale FA# gria se l’emporti un MI altre.



No SOL#m sé si pregun FA# tar-te "com es MI tàs?"

Si estàs SOL#m més bona que el pa! FA#

Si estàs MI més bona que el pa!



SI ("Emergències, digui'm?")

SI (Hola! Amb la policia? Digui'm.)

SI (Policia, policia. Sí.)

SI (M'han robat, m'han robat!)

SI (Què t'han robat?)

M’han robat el RE#m cor, però és que ho té MI tot.



SI És catalana, (és catalana)

SI de cara guapa, (de cara guapa)

SI se’m cau la baba (se'm cau la baba)

SI i té un somriure de xula que em mata!



Ella no és SI guapa,

t’ho juro que és gua MI píssima.

I amb uns "pi SOL#m ropos"

es FA# posa verme MI llíssima.

No m’agrades, m’en SI cantes.

Quan em mires, em RE#m mates.

I tinc por que algun SOL#m dia

la seva ale FA# gria se l’emporti un MI altre.



SI RE#m SOL#m FA# MI



SI I no sabia què po RE#m sar-me...

SOL#m I m’he po FA# sat a pensar en MI tu,

SI amb tu i RE#m amb tu.



SI I no sabia què po RE#m sar-me...

SOL#m I m’he po FA# sat a pensar en MI tu.