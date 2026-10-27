Ella no és
SIguapa,
t’ho juro que és gua
MIpíssima.
I amb uns "pi
SOL#mropos"
es
FA#posa verme MIllíssima.
No m’agrades, m’en
SIcantes.
Quan em mires, em
RE#mmates.
I tinc por que algun
SOL#mdia
la seva ale
FA#gria se l’emporti un MIaltre.
Mira
SIsi ha avançat la ciència
que ara
RE#mels bombons caminen.
Si em pa
SOL#mguessin per pen FA#sar-te,
no saps
MItot el que em deurien.
Que no
SIt’he trobat al Google,
però el que
RE#mbusco tu ho tens tot.
No vol
SOL#mdria que et mul FA#tessin
per haver-
MIme robat el cor.
Ella no és
SIguapa,
t’ho juro que és gua
MIpíssima.
I amb uns "pi
SOL#mropos"
es
FA#posa verme MIllíssima.
No m’agrades, m’en
SIcantes.
Quan em mires, em
RE#mmates.
I tinc por que algun
SOL#mdia
la seva ale
FA#gria se l’emporti un MIaltre.
No
SOL#msé si pregun FA#tar-te "com es MItàs?"
Si estàs
SOL#mmés bona que el pa! FA#
Si estàs
MImés bona que el pa! SI("Emergències, digui'm?") SI(Hola! Amb la policia? Digui'm.) SI(Policia, policia. Sí.) SI (M'han robat, m'han robat!) SI(Què t'han robat?)
M’han robat el
RE#mcor, però és que ho té MItot. SI És catalana, (és catalana) SI de cara guapa, (de cara guapa) SIse’m cau la baba (se'm cau la baba) SIi té un somriure de xula que em mata!
Ella no és
SIguapa,
t’ho juro que és gua
MIpíssima.
I amb uns "pi
SOL#mropos"
es
FA#posa verme MIllíssima.
No m’agrades, m’en
SIcantes.
Quan em mires, em
RE#mmates.
I tinc por que algun
SOL#mdia
la seva ale
FA#gria se l’emporti un MIaltre. SI RE#m SOL#m FA# MI SII no sabia què po RE#msar-me... SOL#mI m’he po FA#sat a pensar en MItu, SIamb tu i RE#mamb tu. SII no sabia què po RE#msar-me... SOL#mI m’he po FA#sat a pensar en MItu.
t’ho juro que és gua
I amb uns "pi
es
No m’agrades, m’en
Quan em mires, em
I tinc por que algun
la seva ale
Mira
que ara
Si em pa
no saps
Que no
però el que
No vol
per haver-
Ella no és
t’ho juro que és gua
I amb uns "pi
es
No m’agrades, m’en
Quan em mires, em
I tinc por que algun
la seva ale
No
Si estàs
Si estàs
M’han robat el
Ella no és
t’ho juro que és gua
I amb uns "pi
es
No m’agrades, m’en
Quan em mires, em
I tinc por que algun
la seva ale