M'a
FAgrada quan cri SOLdem
pels ma
DOtins a casa dels veïns,
tre
SOLmolen les consciències ben en FAdins.
M'agrada quan cre
SOLem
la nostra
DOrevolució i al temps
des
LAmperten les mi SOLrades innocents. FA
Caus, caus,
SOLcaus LAmdavant de mi, REmcaus, caus, DOcaus FAamb mi,
caus, caus,
SOLcaus LAmdavant de mi, REmcaus, caus, DOcaus FAamb mi.
M'agrada quan mi
SOLrem
aquells
DOmaniquins tan ben vestits
que
LAmsemblen que volen SOLfugir d'a FAllí.
M'agrada quan
SOLparlem DOi, mentre parlem, ens inundem LAmd'idees per po SOLder volar la FAment.
Caus, caus,
SOLcaus LAmi et rius de mi, REmcaus, caus, DOcaus FAambmi. FAM'agrada quan vens a DOdormir;
hui t'has posat d'acord amb
SOLmi,
segueix la lluita dins del
FAllit.
Com el soroll d'un riu
DOnascut
al cim nevat muntanya a
SOLmunt,
avui descansa el món amb
FAtu. SOL DO SOL FA
M'agrada quan per
SOLdem
i tu em
DOdius que tornarem al riu,
som
LAmrius i ja des SOLprés trobes motius. FA
M'agrada quan plo
SOLrem
i desfem
DOtot el que estàvem fent.
M'a
LAmgrada quan ningú SOLentén el que fem. FA
Caus, caus,
SOLcaus LAmi et rius de mi, REmcaus, caus, DOcaus FAamb mi.
Caus, caus,
SOLcaus,
caus,
LAmcaus, REmcaus amb DOmi. FAM'agrada quan vens a DOdormir;
hui t'has posat d'acord amb
SOLmi,
segueix la lluita dins del
FAllit.
Com el soroll d'un riu
DOnascut
al cim nevat muntanya a
SOLmunt,
avui descansa el món amb
FAtu. FAGuarda'm l'aire,
vull a
SOLnar amb tu; FAdona'm l'aire,
vull
SOLseguir. FAGuarda'm l'ai SOLre, LAmhem d'anar lluny; REmdona'm l'ai DOre, FAvull anar. DO SOL DO SOL DO FA DO FA DO FA DO FA FAOooh! Oh! Oh! DO SOL DO SOL FAGuarda'm l'aire,
vull a
SOLnar amb tu; FAdona'm l'aire,
vull
SOLseguir. FAGuarda'm l'ai SOLre, LAmhem d'anar lluny; REmdona'm l'ai DOre, FAvull anar. DO FA SOL FA DO
pels ma
tre
M'agrada quan cre
la nostra
des
Caus, caus,
caus, caus,
M'agrada quan mi
aquells
que
M'agrada quan
Caus, caus,
hui t'has posat d'acord amb
segueix la lluita dins del
Com el soroll d'un riu
al cim nevat muntanya a
avui descansa el món amb
M'agrada quan per
i tu em
som
M'agrada quan plo
i desfem
M'a
Caus, caus,
Caus, caus,
caus,
hui t'has posat d'acord amb
segueix la lluita dins del
Com el soroll d'un riu
al cim nevat muntanya a
avui descansa el món amb
vull a
vull
vull a
vull