Guarda'm l'aire (Acords)

M'agrada quan cridem

Acords Acords
Smoking Souls
smoking souls cendra i or
smoking souls cendra i or
M'aFAgrada quan criSOLdem
pels maDOtins a casa dels veïns,
treSOLmolen les consciències ben enFAdins.

M'agrada quan creSOLem
la nostra DOrevolució i al temps
desLAmperten les miSOLrades innocents. FA

Caus, caus, SOLcaus
LAmdavant de mi,
REmcaus, caus, DOcaus
FAamb mi,
caus, caus, SOLcaus
LAmdavant de mi,
REmcaus, caus, DOcaus
FAamb mi.

M'agrada quan miSOLrem
aquells DOmaniquins tan ben vestits
que LAmsemblen que volen SOLfugir d'aFAllí.

M'agrada quan SOLparlem
DOi, mentre parlem, ens inundem
LAmd'idees per poSOLder volar la FAment.

Caus, caus, SOLcaus
LAmi et rius de mi,
REmcaus, caus, DOcaus
FAambmi.

FAM'agrada quan vens a DOdormir;
hui t'has posat d'acord amb SOLmi,
segueix la lluita dins del FAllit.

Com el soroll d'un riu DOnascut
al cim nevat muntanya aSOLmunt,
avui descansa el món amb FAtu.

SOL DO SOL FA

M'agrada quan perSOLdem
i tu em DOdius que tornarem al riu,
somLAmrius i ja desSOLprés trobes motius. FA

M'agrada quan ploSOLrem
i desfem DOtot el que estàvem fent.
M'aLAmgrada quan ningú SOLentén el que fem. FA

Caus, caus, SOLcaus
LAmi et rius de mi,
REmcaus, caus, DOcaus
FAamb mi.

Caus, caus, SOLcaus,
caus, LAmcaus,
REmcaus amb DOmi.

FAM'agrada quan vens a DOdormir;
hui t'has posat d'acord amb SOLmi,
segueix la lluita dins del FAllit.

Com el soroll d'un riu DOnascut
al cim nevat muntanya aSOLmunt,
avui descansa el món amb FAtu.

FAGuarda'm l'aire,
vull aSOLnar amb tu;
FAdona'm l'aire,
vull SOLseguir.

FAGuarda'm l'aiSOLre,
LAmhem d'anar lluny;
REmdona'm l'aiDOre,
FAvull anar.

DO SOL
DO SOL

DO FA DO FA
DO FA DO FA

FAOooh! Oh! Oh!
DO SOL
DO SOL

FAGuarda'm l'aire,
vull aSOLnar amb tu;
FAdona'm l'aire,
vull SOLseguir.

FAGuarda'm l'aiSOLre,
LAmhem d'anar lluny;
REmdona'm l'aiDOre,
FAvull anar.

DO FA SOL FA DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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