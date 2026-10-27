Guerra (Acords)

Guerra, als qui destrossen la nostra terra

Acords Acords
Xeic!
xeic som
xeic som

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

SOLmGuerra, als qui desFAtrossen la nostra SOLmterra,
als qui ens fan FAser peons d’aquest gran sisSI♭tema,
als qui la FAsang encara no els MI♭crema,
els REseguirem donant.

SOLmGuerra, als qui desFAtrossen la nostra SOLmterra,
als qui ens fan FAmàrtirs d’aquest gran proSI♭blema,
als qui uFAtilitzen la por d’emMI♭blema.

SOLm RE MI♭ RE x2

SOLmGuerra, als qui desFAtrossen la nostra SOLmterra,
als qui ens fan FAser peons d’aquest gran sisSI♭tema,
als qui la FAsang encara no els MI♭crema,
els REseguirem donant.

SOLmGuerra, als qui desFAtrossen la nostra SOLmterra,
als qui ens fan FAmàrtirs d’aquest gran proSI♭blema,
als qui uFAtilitzen la por d’emMI♭blema
i REens destrossen les nostres.

MI♭Terres maltractades, sense SOLmtemps de reacció,
FAmigracions forçades fruit de SOLml’especulació,
MI♭ràbia a l’equipatge, expropiats SOLmde l’alta tensió.
FAÉs hora que passem a l’acREció.

Farem SI♭caure aquests gegants que es fan seu FAel paisatge,
canviaRErem de rumb del vent, sempre aniSOLmrem contracorrent,
farem SI♭caure aquests gegants negociants FAd’alt voltatge.
LluitaRErem, som el present.

SOLm RE MI♭ RE x2

SOLmGuerra, als qui desFAtrossen la nostra SOLmterra,
als qui ens fan FAser peons d’aquest gran sisSI♭tema,
als qui la FAsang encara no els MI♭crema,
els REseguirem donant.

SOLmGuerra, als qui desFAtrossen la nostra SOLmterra,
als qui ens fan FAmàrtirs d’aquest gran proSI♭blema,
als qui uFAtilitzen la por d’emMI♭blema
i REens destrossen els nostres.

MI♭Boscos enterrats sota culSOLmtius en expansió,
el FAtemps s’esgota ofegat per la SOLmcontaminació,
MI♭ràbia a l’equipatge, expropiats SOLmde l’alta tensió.
FAÉs hora que passem a l’acREció.

Farem SI♭caure aquests gegants que es fan seu FAel paisatge,
canviaRErem de rumb del vent, sempre aniSOLmrem contracorrent,
farem SI♭caure aquests gegants negociants FAd’alt voltatge.
LluitaRErem, som el present.
Farem SI♭caure aquests gegants que es fan seu FAel paisatge,
canviaRErem de rumb del vent, sempre aniSOLmrem contracorrent,
farem SI♭caure aquests gegants negociants FAd’alt voltatge.
LluitaRErem, som el present.

SOLm RE MI♭ RE x2
SOLm RE SOLm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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