La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
SOLmGuerra, als qui desFAtrossen la nostra SOLmterra, als qui ens fan FAser peons d’aquest gran sisSI♭tema, als qui la FAsang encara no els MI♭crema, els REseguirem donant.
SOLmGuerra, als qui desFAtrossen la nostra SOLmterra, als qui ens fan FAmàrtirs d’aquest gran proSI♭blema, als qui uFAtilitzen la por d’emMI♭blema.
SOLmREMI♭RE x2
SOLmGuerra, als qui desFAtrossen la nostra SOLmterra, als qui ens fan FAser peons d’aquest gran sisSI♭tema, als qui la FAsang encara no els MI♭crema, els REseguirem donant.
SOLmGuerra, als qui desFAtrossen la nostra SOLmterra, als qui ens fan FAmàrtirs d’aquest gran proSI♭blema, als qui uFAtilitzen la por d’emMI♭blema i REens destrossen les nostres.
MI♭Terres maltractades, sense SOLmtemps de reacció, FAmigracions forçades fruit de SOLml’especulació, MI♭ràbia a l’equipatge, expropiats SOLmde l’alta tensió. FAÉs hora que passem a l’acREció.
Farem SI♭caure aquests gegants que es fan seu FAel paisatge, canviaRErem de rumb del vent, sempre aniSOLmrem contracorrent, farem SI♭caure aquests gegants negociants FAd’alt voltatge. LluitaRErem, som el present.
SOLmREMI♭RE x2
SOLmGuerra, als qui desFAtrossen la nostra SOLmterra, als qui ens fan FAser peons d’aquest gran sisSI♭tema, als qui la FAsang encara no els MI♭crema, els REseguirem donant.
SOLmGuerra, als qui desFAtrossen la nostra SOLmterra, als qui ens fan FAmàrtirs d’aquest gran proSI♭blema, als qui uFAtilitzen la por d’emMI♭blema i REens destrossen els nostres.
MI♭Boscos enterrats sota culSOLmtius en expansió, el FAtemps s’esgota ofegat per la SOLmcontaminació, MI♭ràbia a l’equipatge, expropiats SOLmde l’alta tensió. FAÉs hora que passem a l’acREció.
Farem SI♭caure aquests gegants que es fan seu FAel paisatge, canviaRErem de rumb del vent, sempre aniSOLmrem contracorrent, farem SI♭caure aquests gegants negociants FAd’alt voltatge. LluitaRErem, som el present. Farem SI♭caure aquests gegants que es fan seu FAel paisatge, canviaRErem de rumb del vent, sempre aniSOLmrem contracorrent, farem SI♭caure aquests gegants negociants FAd’alt voltatge. LluitaRErem, som el present.