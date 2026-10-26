DOAra que em reposa el cap soFAbre la teva falda
REmi que em sento tan segur i vaSOLlent,
DOara que em puc veure dins de FAla teva mirada,
REmvull que el temps ja no es bellugui SOLmés.
DODigue'm que és veritat que hi ha una FAllum quan tot s'acaba,
REmfes-me creure meu el firmaSOLment.
DOJura'm que tot allò que estem vivint FAno és un miratge
REmque es pot fondre en qualsevol moSOLment.
Si tu ets la DO→llum del FAdia, guia'm.
DO→Fes-me FAriure i digue'm
DO→com la FAlluna rebenta REm→d'enveja FAquan ens mira.
DO→Dona'm FAun glop de vida,
DO→enseFAnya'm com camines,
DO→vull FAseguir-te i fixa't
SI♭→com el FAmeu alè reviDO→fa. FA DO→ FA
DOSi per a mi la vida no ha estat FAun camí de roses,
REmsi no he conegut més que l'horSOLror,
DOsi no he tingut mai ningú per comFApartir les coses
REmi he hagut d'empassar-me sol les SOLpors.
DOSi no dic t'estimo tan sovint FAcom esperaves,
REmno pensis que és per manca d'aSOLmor.
DOI si no em desfaig entre els teus braFAços i estic aspre,
REmés la por d'ofegar-me de SOLnou.
Si tu ets la DO→llum del FAdia, guia'm.
DO→Fes-me FAriure i digue'm
DO→com la FAlluna rebenta REm→d'enveja FAquan ens mira.
DO→Dona'm FAun glop de vida,
DO→enseFAnya'm com camines,
DO→vull FAseguir-te i fixa't
SI♭→com l'aFAlè revifa al teu cosDO→FA→DO→tat. FA
DODigue'm que ara no ho perdré tot FAcom tantes vegades,
REmagafa'm la mà i apreta'm SOLfort,
DOque no vull que em tornin a treFAmolar les paraules,
REmque em desperti més aquest malSOLson.
Si tu ets la DO→llum del FAdia, guia'm.
DO→Fes-me FAriure i digue'm
DO→com la FAlluna rebenta REm→d'enveja FAquan ens mira.
DO→Dona'm FAun glop de vida,
DO→enseFAnya'm com camines,
DO→vull FAseguir-te i fixa't
SI♭→com l'aFAlè revifa al teu cosDO→FA→DO→tat. FA
Si tu ets la DO→llum del FAdia, guia'm.
DO→Fes-me FAriure i digue'm
DO→com la FAlluna rebenta REm→d'enveja FAquan ens mira.
DO→Dona'm FAun glop de vida,
DO→enseFAnya'm com camines,
DO→vull FAseguir-te i fixa't
SI♭→com l'aFAlè revifa al teu cosDO→FA→DO→tat. FA
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.