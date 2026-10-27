RE♭Verge LA♭santa, una altra ruptura! No hi ha forLAmma, deixar-ho fa RE♭mal, que no troMI♭7bo ni una paLA♭raula FA7i em destrossa tenir-te al RE♭davant. He intentat proMI♭7tegir el passat, MI♭7sap greu.
LA♭Molt millor dir-te adeu que aquest silenci tan DO7horrible. LA♭Què serà de mi sense la teva FAmfalta de seny? T’ho juro, que et penso amb un RE♭somriure i per mi ha valgut DO7la pena. LA♭Molt millor dir-te adeu que aquest silenci tan DO7horrible. LA♭Què serà de mi sense la teva FAmfalta de seny? T’ho juro, que et penso amb un RE♭somriure i per mi ha valgut DO7la pena.
I jo he deiMI♭xat i m’han deixat, sé com va LA♭això. És tot faFAtal, però té un punt dolç al fons de RE♭tot: descobrir RE♭llocs i fer coses fora de LA♭lloc, sort de coRE♭neixe’t, i alhora quina puta mala MI♭7sort.
LA♭Molt millor dir-te adeu que aquest silenci tan DO7horrible. LA♭Què serà de mi sense la teva FAmfalta de seny? T’ho juro, que et penso amb un RE♭somriure i per mi ha valgut DO7la pena. LA♭Molt millor dir-te adeu que aquest silenci tan DO7horrible. LA♭Què serà de mi sense la teva FAmfalta de seny? T’ho juro, que et penso amb un RE♭somriure i per mi ha valgut DO7la pena.