Ha valgut la pena (Acords)

Verge santa, una altra ruptura!

Acords Acords
Mama Dousha
mama dousha la criolla
mama dousha la criolla
RE♭ MI♭7 LA♭ FA7

RE♭Verge LA♭santa, una altra ruptura!
No hi ha forLAmma, deixar-ho fa RE♭mal,
que no troMI♭7bo ni una paLA♭raula
FA7i em destrossa tenir-te al RE♭davant.
He intentat proMI♭7tegir
el passat, MI♭7sap greu.

LA♭Molt millor dir-te adeu
que aquest silenci tan DO7horrible.
LA♭Què serà de mi sense
la teva FAmfalta de seny?
T’ho juro, que et penso amb un RE♭somriure
i per mi ha valgut DO7la pena.
LA♭Molt millor dir-te adeu
que aquest silenci tan DO7horrible.
LA♭Què serà de mi sense
la teva FAmfalta de seny?
T’ho juro, que et penso amb un RE♭somriure
i per mi ha valgut DO7la pena.

I jo he deiMI♭xat
i m’han deixat, sé com va LA♭això.
És tot faFAtal, però
té un punt dolç al fons de RE♭tot:
descobrir RE♭llocs
i fer coses fora de LA♭lloc,
sort de coRE♭neixe’t,
i alhora quina puta mala MI♭7sort.

LA♭Molt millor dir-te adeu
que aquest silenci tan DO7horrible.
LA♭Què serà de mi sense
la teva FAmfalta de seny?
T’ho juro, que et penso amb un RE♭somriure
i per mi ha valgut DO7la pena.
LA♭Molt millor dir-te adeu
que aquest silenci tan DO7horrible.
LA♭Què serà de mi sense
la teva FAmfalta de seny?
T’ho juro, que et penso amb un RE♭somriure
i per mi ha valgut DO7la pena.

LA♭

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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