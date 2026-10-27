SI♭mMI♭mFAm Li dic haSI♭mbibi, que em miMI♭mri quan està a FAmdalt i se'm motiSI♭mvi, que es poMI♭msi sexy i malFAmvada en la intiSI♭mmitat i que em MI♭mcridi FAmmentre la casSI♭mtigo, sempre se'ns fa MI♭mtard. FAm
SI♭mCanvi de rols, apreta el gas, MI♭mshorty I love you FAmmore than my life, SI♭maquesta nit et trenco el tanga MI♭mi la nena FAmvol mandanga.
SI♭mTrenquem el matalàs, MI♭mshorty I love you FAmmore than my life, SI♭maquesta nit et trenco el tanga MI♭mi la nena FAmvol mandanga.
Es porSI♭mta malament, és la SI♭mque manda, MI♭mtu ja ho entens, FAmsé que t'encanta, SI♭mhi ha molta gent, petó SI♭ma la galta, ens MI♭mhem de conteFAmnir SI♭mi esperar a la nit, shorty, MI♭mperquè estigui FAmbuit SI♭mi fer l'últim crit. (I fer SI♭ml'últim crit).
Sé que costa de MI♭mcreure, però quan s'aproSI♭mpava jo em posava tan tenMI♭mdra, buleSI♭mrías i una mica de cenMI♭mdra, ballava SI♭mbachata per intentar disMI♭mtreure'm.
SI♭mCanvi de rols, apreta el gas, MI♭mshorty I love you FAmmore than my life, SI♭maquesta nit et trenco el tanga MI♭mi la nena FAmvol mandanga.
SI♭mTrenquem el matalàs, MI♭mshorty I love you FAmmore than my life, SI♭maquesta nit et trenco el tanga MI♭mi la nena FAmvol mandanga.
Li dic haSI♭mbi-bi, bi-bi, MI♭mbi-bi. Li dic haSI♭mbi-bi, bi-bi, MI♭mbi-bi. SI♭mBi-bi, bi-bi, MI♭mbi-bi. Li dic haSI♭mbi-bi, bi-bi, MI♭mbi-bi.
Li dic haSI♭mbibi, que em miMI♭mri quan està a FAmdalt i se'm motiSI♭mvi, que es poMI♭msi sexy i malFAmvada en la intiSI♭mmitat i que em MI♭mcridi FAmmentre la casSI♭mtigo, sempre se'ns fa MI♭mtard. FAm
SI♭mCanvi de rols, apreta el gas, MI♭mshorty I love you FAmmore than my life, SI♭maquesta nit et trenco el tanga MI♭mi la nena FAmvol mandanga.
SI♭mTrenquem el matalàs, MI♭mshorty I love you FAmmore than my life, SI♭maquesta nit et trenco el tanga MI♭mi la nena FAmvol mandanga.