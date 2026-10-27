Habibi (Acords)

Li dic habibi

Acords Acords
Mushkaa
mushkaa sexysensible
mushkaa sexysensible
SI♭m MI♭m FAm
Li dic haSI♭mbibi,
que em miMI♭mri quan està a FAmdalt i se'm motiSI♭mvi,
que es poMI♭msi sexy i malFAmvada en la intiSI♭mmitat
i que em MI♭mcridi
FAmmentre la casSI♭mtigo, sempre se'ns fa MI♭mtard. FAm

SI♭mCanvi de rols, apreta el gas,
MI♭mshorty I love you FAmmore than my life,
SI♭maquesta nit et trenco el tanga
MI♭mi la nena FAmvol mandanga.

SI♭mTrenquem el matalàs,
MI♭mshorty I love you FAmmore than my life,
SI♭maquesta nit et trenco el tanga
MI♭mi la nena FAmvol mandanga.

Es porSI♭mta malament,
és la SI♭mque manda,
MI♭mtu ja ho entens,
FAmsé que t'encanta,
SI♭mhi ha molta gent,
petó SI♭ma la galta,
ens MI♭mhem de conteFAmnir
SI♭mi esperar a la nit, shorty,
MI♭mperquè estigui FAmbuit
SI♭mi fer l'últim crit.
(I fer SI♭ml'últim crit).

Sé que costa de MI♭mcreure,
però quan s'aproSI♭mpava jo em posava tan tenMI♭mdra,
buleSI♭mrías i una mica de cenMI♭mdra,
ballava SI♭mbachata per intentar disMI♭mtreure'm.

SI♭mCanvi de rols, apreta el gas,
MI♭mshorty I love you FAmmore than my life,
SI♭maquesta nit et trenco el tanga
MI♭mi la nena FAmvol mandanga.

SI♭mTrenquem el matalàs,
MI♭mshorty I love you FAmmore than my life,
SI♭maquesta nit et trenco el tanga
MI♭mi la nena FAmvol mandanga.

Li dic haSI♭mbi-bi, bi-bi,
MI♭mbi-bi.
Li dic haSI♭mbi-bi, bi-bi,
MI♭mbi-bi.
SI♭mBi-bi, bi-bi,
MI♭mbi-bi.
Li dic haSI♭mbi-bi, bi-bi,
MI♭mbi-bi.

Li dic haSI♭mbibi,
que em miMI♭mri quan està a FAmdalt i se'm motiSI♭mvi,
que es poMI♭msi sexy i malFAmvada en la intiSI♭mmitat
i que em MI♭mcridi
FAmmentre la casSI♭mtigo, sempre se'ns fa MI♭mtard. FAm

SI♭mCanvi de rols, apreta el gas,
MI♭mshorty I love you FAmmore than my life,
SI♭maquesta nit et trenco el tanga
MI♭mi la nena FAmvol mandanga.

SI♭mTrenquem el matalàs,
MI♭mshorty I love you FAmmore than my life,
SI♭maquesta nit et trenco el tanga
MI♭mi la nena FAmvol mandanga.

SI♭m MI♭m FAm
SI♭m MI♭m FAm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi