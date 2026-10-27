Haiku (Acords)

No té sentit

Acords Acords
Julieta
SOLNo SIté senDOtit DOm
aquest aSOLmor, jo tant de SIdia i tu MImde nit. DO
AgaSOLfats de la mà en una SIpista de gel,
jo vull DOanar a poc a poc, tu vols DOmque derrapem.
SOLI és que amb tu REja se DOsap que amb tu mai no se sap.

SOLMentre aSImnem patiDOnant, t'he de dir algo imporSOLtant.
I és que SImt'estimo MImtant, però alhora DOem fas tant SOLmal.
Em SImdeixes anar i te n'aDOdones (Te n'adones)
que aquesSOLta era l'úlSImtima vetllada de DOtotes.

Haiku. HaiSOLkuSImuuDOuuu!
Un aDOmmor tan maco i SOLcuSImuuMImuurt! DO
HaiSOLkuSImuuDOuu! DOm SOL
Tan REmaco i DOcurt.

I enamoSOLrada del fuSImtur que no DOtindrem, DOm
obsessioSOLnada amb penSImsar amb si vaig MImfer bé DO(Bé, bé).
I jo no SOLsoc una caSImbrona, sé quan les DOcoses no funciDOmonen.
Ara no ho SOLtens i és quan eSImnyores
les coses doDOlentes i les bones.

SOLMentre aSImnem patiDOnant, t'he de dir algo imporSOLtant.
I és que SImt'estimo DOtant, però alhora em fas tant SOLmal.
Em SImdeixes anar i te n'aDOdones (Te n'adones)
que aquesta SOLera l'úlREtima vetllada de DOtotes.

Haiku. HaiSOLkuSImuuDOuuu!
Un aDOmmor tan maco i SOLcuSImuuMImuurt! DO
HaiSOLkuSImuuDOuu! DOm SOL
Tan REmaco i DOcurt.

SOL SIm DO
SOL RE DO
SOL SIm DO
SOL RE DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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