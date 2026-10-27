SOL No SI té sen DO tit DOm

aquest a SOL mor, jo tant de SI dia i tu MIm de nit. DO

Aga SOL fats de la mà en una SI pista de gel,

jo vull DO anar a poc a poc, tu vols DOm que derrapem.

SOL I és que amb tu RE ja se DO sap que amb tu mai no se sap.



SOL Mentre a SIm nem pati DO nant, t'he de dir algo impor SOL tant.

I és que SIm t'estimo MIm tant, però alhora DO em fas tant SOL mal.

Em SIm deixes anar i te n'a DO dones (Te n'adones)

que aques SOL ta era l'úl SIm tima vetllada de DO totes.



Haiku. Hai SOL ku SIm uu DO uuu!

Un a DOm mor tan maco i SOL cu SIm uu MIm uurt! DO

Hai SOL ku SIm uu DO uu! DOm SOL

Tan RE maco i DO curt.



I enamo SOL rada del fu SIm tur que no DO tindrem, DOm

obsessio SOL nada amb pen SIm sar amb si vaig MIm fer bé DO (Bé, bé).

I jo no SOL soc una ca SIm brona, sé quan les DO coses no funci DOm onen.

Ara no ho SOL tens i és quan e SIm nyores

les coses do DO lentes i les bones.



SOL Mentre a SIm nem pati DO nant, t'he de dir algo impor SOL tant.

I és que SIm t'estimo DO tant, però alhora em fas tant SOL mal.

Em SIm deixes anar i te n'a DO dones (Te n'adones)

que aquesta SOL era l'úl RE tima vetllada de DO totes.



Haiku. Hai SOL ku SIm uu DO uuu!

Un a DOm mor tan maco i SOL cu SIm uu MIm uurt! DO

Hai SOL ku SIm uu DO uu! DOm SOL

Tan RE maco i DO curt.



SOL SIm DO

SOL RE DO

SOL SIm DO

SOL RE DO