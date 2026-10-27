SOLNo SIté senDOtit DOm aquest aSOLmor, jo tant de SIdia i tu MImde nit. DO AgaSOLfats de la mà en una SIpista de gel, jo vull DOanar a poc a poc, tu vols DOmque derrapem. SOLI és que amb tu REja se DOsap que amb tu mai no se sap.
SOLMentre aSImnem patiDOnant, t'he de dir algo imporSOLtant. I és que SImt'estimo MImtant, però alhora DOem fas tant SOLmal. Em SImdeixes anar i te n'aDOdones (Te n'adones) que aquesSOLta era l'úlSImtima vetllada de DOtotes.
Haiku. HaiSOLkuSImuuDOuuu! Un aDOmmor tan maco i SOLcuSImuuMImuurt! DO HaiSOLkuSImuuDOuu! DOmSOL Tan REmaco i DOcurt.
I enamoSOLrada del fuSImtur que no DOtindrem, DOm obsessioSOLnada amb penSImsar amb si vaig MImfer bé DO(Bé, bé). I jo no SOLsoc una caSImbrona, sé quan les DOcoses no funciDOmonen. Ara no ho SOLtens i és quan eSImnyores les coses doDOlentes i les bones.
SOLMentre aSImnem patiDOnant, t'he de dir algo imporSOLtant. I és que SImt'estimo DOtant, però alhora em fas tant SOLmal. Em SImdeixes anar i te n'aDOdones (Te n'adones) que aquesta SOLera l'úlREtima vetllada de DOtotes.
Haiku. HaiSOLkuSImuuDOuuu! Un aDOmmor tan maco i SOLcuSImuuMImuurt! DO HaiSOLkuSImuuDOuu! DOmSOL Tan REmaco i DOcurt.