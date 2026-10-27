Hansel i Gretel (Acords)

Jo tenia una caseta

Acords Acords
Joan Miquel Oliver
REJo tenia una caseta, LA
REHansel i Gretel. LA
Ses paSImrets de tots els coLAlors
eren SOLgrogues i liles,
i REde xocolates marrons. FA#m
MIm

REJo tenia unes cortiLAnes,
REHansel i GreLAtel.
I na SImGretel venia a sopar, LA
i voSOLlia estar amb jo i tot això
amb REun esforç inhumà. FA#m
MIm

Per miSOLrar tenia uns SImulls
i miRErava passar els LAovnis,
dos mil SOLzero, dos mil SImun,
i m’aREcariciava el LAcoxis.
Per dorSOLmir tenia un SImcos
i dorREmia com un LAsomni,
somniSOLava sempre amb SImjo
i em deREia: «No t’aLAdormis».

REPirulins i piruletes, LA
REHansel i Gretel. LA
I sa SImnit ocultava els aviLAons,
i sa SOLlluna amb paraigües al REcel
despenjava FA#mneons.

Per miSOLrar tenia uns SImulls
i miRErava passar els LAovnis,
dos mil SOLzero, dos mil SImun,
i m’aREcariciava el LAcoxis.
Per dorSOLmir tenia un SImcos
i dorREmia com un LAsomni,
somniSOLava sempre amb SImjo
i em deREia: «No t’aLAdormis».

Per miSOLrar tenia uns SImulls
i miRErava passar els LAovnis,
dos mil SOLzero, dos mil SImun,
i m’aREcariciava el LAcoxis.
Per dorSOLmir tenia un SImcos
i dorREmia com un LAsomni,
somniSOLava sempre amb SImjo
i em deREia: «No t’aLAdormis».

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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