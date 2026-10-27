REJo tenia una caseta, LA REHansel i Gretel. LA Ses paSImrets de tots els coLAlors eren SOLgrogues i liles, i REde xocolates marrons. FA#m MIm
REJo tenia unes cortiLAnes, REHansel i GreLAtel. I na SImGretel venia a sopar, LA i voSOLlia estar amb jo i tot això amb REun esforç inhumà. FA#m MIm
Per miSOLrar tenia uns SImulls i miRErava passar els LAovnis, dos mil SOLzero, dos mil SImun, i m’aREcariciava el LAcoxis. Per dorSOLmir tenia un SImcos i dorREmia com un LAsomni, somniSOLava sempre amb SImjo i em deREia: «No t’aLAdormis».
REPirulins i piruletes, LA REHansel i Gretel. LA I sa SImnit ocultava els aviLAons, i sa SOLlluna amb paraigües al REcel despenjava FA#mneons.
Per miSOLrar tenia uns SImulls i miRErava passar els LAovnis, dos mil SOLzero, dos mil SImun, i m’aREcariciava el LAcoxis. Per dorSOLmir tenia un SImcos i dorREmia com un LAsomni, somniSOLava sempre amb SImjo i em deREia: «No t’aLAdormis».
Per miSOLrar tenia uns SImulls i miRErava passar els LAovnis, dos mil SOLzero, dos mil SImun, i m’aREcariciava el LAcoxis. Per dorSOLmir tenia un SImcos i dorREmia com un LAsomni, somniSOLava sempre amb SImjo i em deREia: «No t’aLAdormis».