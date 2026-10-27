Amb el
MIteu trajo de LApana, el "Des MItino" sota el SIbraç
i les
MIxolles que et ta LApaven les o SIrelles,
ana
MIves de mani en LAmani, sempre MIsorties ca SIlent.
I a la
MInit, mentre so LApaves, posa SIves la BBC. LAsus2Volies tenir el dret de SIfer servir el cata MIlà. LA SI LAsus2Tants cops vas demanar el SIcanvi que ara LAsus2amb l'exemple has predi SIcat.
I és que tu has canvi
MIat. LA SI LA
Si enca
MIra et queden es LAcrúpols, ho has d'es SItar passant fa LAtal.
I és que ara has canvi
MIat. LA SI LAQuanta misèria s'amaga darrera el teu SIgran despatx!
No tens
MItemps ja per re LAvistes, sempre MIvas encolo SInyat,
i els mit
MIjons ara et fan LAjoc amb la cor SIbata.
Dius que
MIvols més poli LAcia. Si per MItu fos, ben avi SIat
a la
MIboca el carnet LAtots ja porta SIríem. LAsus2Per fi tens una altra SIllengua per defen MIsar. LA SI LAsus2Procura que res no SIcanviï massa, LAsus2o et trobaràs atu SIrat.
I és que tu has canvi
MIat. LA SI LA
Si enca
MIra et queden es LAcrúpols, ho has d'es SItar passant fa LAtal.
I és que ara has canvi
MIat. LA SI LAQuanta misèria s'amaga darrera el teu SIgran despatx! LAsus2En el fons sé que per SIdintre et sents enga MInyat. LA SI LAsus2Què se n'ha fet de la i SIdeologia? LAsus2Que ràpid l'has enter SIrat!
I és que tu has canvi
MIat. LA SI LA
Si enca
MIra et queden es LAcrúpols, ho has d'es SItar passant fa LAtal.
I és que ara has canvi
MIat. LA SI LAQuanta misèria s'amaga darrera el teu SIgran despatx!
I és que tu has canvi
MIat. LA SI LA
Si enca
MIra et queden es LAcrúpols, ho has d'es SItar passant fa LAtal.
I és que ara has canvi
MIat. LA SI LAQuanta misèria s'amaga darrera el teu SIgran despatx, o no?
i les
ana
I a la
I és que tu has canvi
Si enca
I és que ara has canvi
No tens
i els mit
Dius que
a la
I és que tu has canvi
Si enca
I és que ara has canvi
I és que tu has canvi
Si enca
I és que ara has canvi
I és que tu has canvi
Si enca
I és que ara has canvi