Has canviat (Acords)

Amb el teu trajo de pana, el "Destino" sota el braç

Acords Acords
Els Pets
els pets fruits sex
els pets fruits sex
Amb el MIteu trajo de LApana, el "DesMItino" sota el SIbraç
i les MIxolles que et taLApaven les oSIrelles,
anaMIves de mani en LAmani, sempre MIsorties caSIlent.
I a la MInit, mentre soLApaves, posaSIves la BBC.

LAsus2Volies tenir el dret de SIfer servir el cataMIlà. LA SI
LAsus2Tants cops vas demanar el SIcanvi que ara
LAsus2amb l'exemple has prediSIcat.

I és que tu has canviMIat. LA SI LA
Si encaMIra et queden esLAcrúpols, ho has d'esSItar passant faLAtal.
I és que ara has canviMIat. LA SI
LAQuanta misèria s'amaga darrera el teu SIgran despatx!

No tens MItemps ja per reLAvistes, sempre MIvas encoloSInyat,
i els mitMIjons ara et fan LAjoc amb la corSIbata.
Dius que MIvols més poliLAcia. Si per MItu fos, ben aviSIat
a la MIboca el carnet LAtots ja portaSIríem.

LAsus2Per fi tens una altra SIllengua per defenMIsar. LA SI
LAsus2Procura que res no SIcanviï massa,
LAsus2o et trobaràs atuSIrat.

I és que tu has canviMIat. LA SI LA
Si encaMIra et queden esLAcrúpols, ho has d'esSItar passant faLAtal.
I és que ara has canviMIat. LA SI
LAQuanta misèria s'amaga darrera el teu SIgran despatx!

LAsus2En el fons sé que per SIdintre et sents engaMInyat. LA SI
LAsus2Què se n'ha fet de la iSIdeologia?
LAsus2Que ràpid l'has enterSIrat!

I és que tu has canviMIat. LA SI LA
Si encaMIra et queden esLAcrúpols, ho has d'esSItar passant faLAtal.
I és que ara has canviMIat. LA SI
LAQuanta misèria s'amaga darrera el teu SIgran despatx!
I és que tu has canviMIat. LA SI LA
Si encaMIra et queden esLAcrúpols, ho has d'esSItar passant faLAtal.
I és que ara has canviMIat. LA SI
LAQuanta misèria s'amaga darrera el teu SIgran despatx, o no?

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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